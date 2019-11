Gazzetta | Lozano è il flop più costoso del Napoli

Gazzetta : il 4-3-3 può dare a Lozano l’occasione di ritrovare se stesso : Hirving Lozano non è partito per la nazionale e questo gli ha consentito di lavorare a Castel Volturno, intensamente, per prendere ancora più confidenza con i metodi di Carlo Ancelotti. Maurizio Nicita, sulla Gazzetta, scrive che questo gli gioverà per mettersi alle spalle il periodo grigio, sia suo che della squadra tutta. Ancelotti sta pensando di cambiare modulo e di dirottare verso il 4-3-3, che piace di più ai “vecchi” del ...

Napoli-Genoa - Gazzetta : é il momento di Elmas. Lozano confermato in attacco : Due le novità che Carlo Ancelotti schiererebbe in campo questa sera contro il Genoa al San Paolo secondo la Gazzetta dello Sport. Innanzitutto la conferma di Luperto in difesa che continua ad essere preferito ad Hysaj. A centrocampo invece dovrebbe essere finalmente arrivato il momento di vedere Elmas dal primo minuto che sostituirebbe Allan non convocato. Nonostante il risentimento al ginocchio la Gazzetta punta sulla presenza di Milik in ...

Gazzetta : Lozano come Godot. La speranza è che si sblocchi - stasera - in coppia con Milik : Lozano come Godot, scrive Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport. Dopo un bell’avvio di campionato contro la Juventus, quando con un tiro realizzò un gol, e sembrò a tutti l’inizio di una sua grande storia con il Napoli, il messicano è scomparso dai radar. Sicuramente non sta rendendo quanto ci si aspettava da lui. De Laurentiis lo ha difeso, dichiarando che le sue sono solo difficoltà ad ambientarsi nel nostro campionato e che i ...

Gazzetta : Lozano rientra oggi - dovrebbe saltare la gara contro il Verona : Si era temuto il peggio l’altro giorno dopo le immagini dell’infortunio di Hirving Lozano contro il Panama Dopo l’ennesima entrata dura, Lozano è rimasto a terra dolorante, in un primo momento s’è pensato che fosse interessata la caviglia ma il giocatore s’è rialzato e ha provato a restare in campo: ha dovuto arrendersi, però, dopo qualche minuto per il dolore lancinante che l’ha costretto a uscire dal campo in barella Come scrive ...

Gazzetta analizza la crisi in azzurro di Hirving Lozano L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta l'avvio di stagione di Hirving Lozano, attaccante messicano del Napoli "Pesano le scelte tattiche, la chimica e le contaminazioni che formano una squadra. Pesano anche le caratteristiche e gli affollamenti: Forse Lozano nel Napoli patisce la sovrapposizione con Insigne e Mertens, almeno per ora"

La Gazzetta incoraggia Lozano : anche Mertens faticò ad adattarsi : Maurizio Nicita sulla Gazzetta ripercorre l’avvio di stagione di Lozano al Napoli. La folgorante prestazione con la Juve e quelle stentate che sono arrivate dopo, ma c’è l’adattamento da considerare. Quello di cui ha più volte parlato anche Ancelotti e che ieri ha ricordato anche Crespo. Non è semplice passare da un campionato all’altro. E in questo l’esempio di Mertens può aiutare Lozano. anche Dries Mertens ...

Gazzetta : contro il Brescia torna Fabian Ruiz - in attacco Milik e Lozano : Scelte obbligate per la difesa da schierare contro il Brescia, secondo la Gazzetta dello Sport. Ancelotti può affidarsi solo alla coppia Luperto-Manolas, anche se c’è Hysaj che potrebbe risultare un jolly. Appare invece scontato il ritorno di Fabian Ruiz a centrocampo che ha fatto sentire la sua mancanza. Turno di riposo per Insigne che non dovrebbe esserci tra gli 11 titolari del Napoli, spazio invece in attacco alla coppia ...