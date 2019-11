Alvino e il coro del 4-3-3 | «Ancelotti non cambierà modulo»

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 21 novembre 2019) Non si scambiavano commenti, nel buio della sala correvano voci incontrollate pazzesche, si diceva che l’Italia stava vincendo per 20-0 e che aveva segnato anche Zoff di testa su calcio d’angolo. Sono giorni caldi – nonostante l’autunno piovoso e le allerte meteo – e in più c’è la sosta per la Nazionale. Ora dopo ora, Carloè sempre più assimilato a un esordiente, retrocede secondo dopo secondo: allenatore della Cremonese, poi del Pergocrema, del Fanfulla, della squadra della banda del paese. Lui,, l’uomo che ha rovinato il Napoli. Che insiste, testardo, autolesionista, massacratore di un popolo vilipeso sotto la scure del 4-4-2. Ma ecco che in lontananza si scorgono bagliori di 4-3-3 anche soprannominato la panacea. Ando vai se il 4-3-3 non ce l’hai. La Napoli interessata ai numerini. Ma su Twitter c’è chi ...

