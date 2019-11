Fonte : tg24.sky

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Oggi tutti gli appassionati italiani di Crossfit si cimentano nello stesso identico allenamento, a prescindere dal luogo in cui risiedono e dalla palestra che frequentano. Nel nostro Paese, infatti, è stato messo a punto unideato per rendere omaggio ai tre pompieri morti il cinque novembre scorso nell’incendio di una cascina ad. Il circuito viene eseguito nel corso della giornata in tutte le classi (cioè le lezioni) previste nei box (le palestre) affiliati Crossfit. Gli atleti, agonisti e non, se la vedranno con un WOD (ilof the day) di 36 minuti, nel corso dei quali dovranno completare più round possibili di questo circuito: sei clean and jerk (alzate a slancio con il bilanciere), undici trazioni alla sbarra e diciannove burpees eseguiti saltando da una parte all’altra del bilanciere. I burpees, un esercizio ginnico molto utilizzato nel Crossfit, sono ...

Giacinto_Bruno : RT @SkyTG24: Un workout in onore dei vigili eroi di Alessandria - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Un workout in onore dei vigili eroi di Alessandria - SkyTG24 : Un workout in onore dei vigili eroi di Alessandria -