Luigi Di Maio sabato sarà a Ispica e Ragusa

I ‘no’ di Luigi Di Maio : “Su una riforma del fondo Salva-Stati e sullo Ius soli non si transige” : "Se ci sono delle difficoltà è normale perché siamo nati in poche settimane, ma vedo un clima positivo: non roviniamolo con slogan per il nostro elettorato. Dopo la manovra mi auguro che ci siederemo a un tavolo e lavoreremo a un calendario per il 2020. A partire da salario minimo, legge sul conflitto di interessi e riforma della sanità": così Luigi Di Maio sulla salute del governo giallorosso.Continua a leggere

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - l'asse contro Conte : così si ribellano alla riforma Ue del Mes : Non sono solo le opposizioni a mettere i bastoni tra le ruote a Giuseppe Conte. La questione del presunto accordo segreto stipulato con l'Unione europea sta mandando su tutte le furie anche i Cinque Stelle. "Il Parlamento aveva dato un preciso mandato al Presidente del Consiglio - tuonano i deputati

Luigi Di Maio perde i pezzi : il big del Movimento 5 Stelle che lo molla per andare con Salvini : Per Fabio Fucci, ex sindaco di Pomezia, Luigi Di Maio pensò anche a ruoli di primo piano. Ma l'ex primo cittadino, scrive il Messaggero in edicola martedì 19 novembre, è passato con la Lega di Matteo Salvini. Un cambio di casacca clamoroso. Fucci alle comunali dell'anno scorso fece di tutto per pote

Luigi Di Maio - desistenza in Emilia-Romagna? Forse no : come può tirare la volata a Lucia Borgonzoni : Sono iniziate le valutazioni in casa Movimento 5 stelle rispetto alla possibilità di presentare una lista in Emilia-Romagna. Secondo il capo politico, Luigi Di Maio, e altri esponenti di peso del Movimento, l'opzione desistenza sarebbe preferibile, in quanto eviterebbe l'ennesima brutta figura in un

Luigi Di Maio - sospetto su Zingaretti e riunione : "Il Pd vuole far cadere il governo" : Il segretario del Pd Nicola Zingaretti rilancia sullo ius soli e sulla modifica dei decreti sicurezza e propone una nuova agenda di governo, compreso anche un fisco equo. Lo scrive il Messaggero in edicola lunedì 18 dicembre. Una svolta, delineata nel discorso del segretario all'assemblea dem di Bol

Luigi Di Maio : su tasse sintonia con Conte : 11.16 "Siamo in sintonia col premier e accolgo,anche a nome del Movimento, il suo appello per abbassare le tasse".Così il leader di M5S, Di Maio,a"Non stop news" su Rtl. "E' una richiesta ambiziosa",ha proseguito,"ma io ci sto.Abbiamo trovato 23 mld per evitare la Salvini tax, oggi riunirò i ministri del Movimento e faremo proposte sull'abbassamento delle tasse puntando ai tagli degli sprechi". Con il Pd "stiamo lavorando bene sulla legge di ...

Luigi Di Maio - i 12 facilitatori che lo faranno fuori. Retroscena dal M5s : si sparge una voce : "Non è un momento semplice". Luigi Di Maio lo ha ammesso senza troppi fronzoli, tra i militanti grillini di Casoria. La "riorganizzazione" del Movimento 5 Stelle sarà dolorosa, perché deve cancellare via almeno due anni di polemiche interne e veleni personali, a cui si è aggiunta la progressiva eros

Luigi di Maio e Zingaretti - volano stracci. Il Pd rilancia lo Ius soli - il M5s è "sconcertato" : Nicola Zingaretti ha concluso la convention promossa dal Pd a Bologna. "Lavoriamo per una nuova agenda di Governo che rispetti gli accordi di programma e vicino ai bisogni delle persone. Vogliamo: riaccendere l'economia per creare lavoro; rilancio degli investimenti a cominciare da quelli verdi; pa

Elisabetta Trenta e la casa - Luigi Di Maio imbarazzatissimo tra i grillini : "Tengo a precisare una cosa" : Una doppia difesa che fa acqua. Luigi Di Maio ed Elisabetta Trenta parlano, a diverso titolo, per spegnere lo scandalo della casa di servizio in centro a Roma che la ex ministra ha occupato anche una volta uscita dal governo sfruttando, scrive il Corriere della Sera, il ruolo di capitano maggiore de

Luigi Di Maio - ultimatum al governo : "O otteniamo risultati o non ha senso" : "In questo governo, anche nel Movimento, mi accusano che alzo troppo la voce quando non ci fanno ottenere qualcosa. Ma noi facciamo tesoro del governo precedente: o otteniamo i risultati, nell'interesse di chi ci ha votato, oppure non ha senso". Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico del Movimento

Luigi Di Maio - "ironia della sorte" su Venezia. La battuta sull'alluvione contro la Lega - Calderoli furioso : "L'ironia della sorte" di cui ha parlato Luigi Di Maio a proposito della alluvione che ha devastato Venezia fa infuriare la Lega. Il leader del Movimento 5 Stelle nella sua diretta su Facebook ha ricordato con un mezzo sorriso come pochi giorni prima del disastro la giunta regionale del Veneto, di c

Luigi Di Maio processato dalla fronda M5s. Lo vogliono far fuori - Grillo non muove un dito : Come in ogni esercito in difficoltà, a un certo punto arriva il grido del generale che, assediato, inseguito da perdite continue, silenziosamente contestato, attacca i suoi. «Chi di fronte alle vittime di Venezia e al dramma dell' Ilva preferisce guardarsi gli affari suoi, conosce la strada. Il movi

Luigi Di Maio - sospetto su Renzi : "Quando si è iniziato a parlare di scissione nel M5s" : Con il corpo è a Washington, ma la mente di Luigi Di Maio è a Roma, alle minacce di scissioni del Movimento 5 Stelle e alle manovre di Matteo Renzi. "Il governo non può andare avanti se tutte le forze politiche concordano una cosa e poi in Parlamento se ne fa un'altra - è lo sfogo del leader grillin

Luigi Di Maio insulta Matteo Salvini : "Più che fascista - è un cazz*** verde. Ecco di che persona parliamo" : Da Luigi Di Maio piovono insulti contro Matteo Salvini. Prima, nella sua diretta su Facebook, il leader del Movimento 5 Stelle invita il leghista a "chiedere scusa alla famiglia di Stefano Cucchi". Poi, ospite di Accordi e disaccordi, commenta caustico il titolo del libro di Andrea Scanzi sull'ex mi