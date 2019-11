Tragedia in Cina | esplode miniera di carbone | 15 morti e almeno nove feriti

Fonte : fanpage

(Di martedì 19 novembre 2019) Un maxi esplosione di gas in unadinella contea di Pingyao, nella provincia cinese dello Shanxi ha causato la morte di 15 persone. Altre 9 sono ferite, di cui cinque ancora in ospedale in gravi condizioni, mentre in 11 sono riusciti a mettersi in salvo. Le autorità sono al lavoro per cercare di capire la dinamica dell'incidente.

