Samantha Kerr è la calciatrice più pagata al mondo

Fonte : gqitalia

(Di martedì 19 novembre 2019) L’australianaè diventata lapiùal. Ha appena firmato con il Chelsea un ingaggio da 600.000 dollari l’anno per un totale - tra bonus e sponsor - di circa 2 milioni.- 26 anni - è una delle stelle del firmamento calcistico femminile: ai recenti Mondiali in Francia ha segnato 5 gol trascinando le «Matildas» (sono 38 complessive in 83 partite) fino ai quarti di finale. Con il suo ingaggio l’australiana ha superato colleghe del calibro di Ada Hegerberg, Pallone d’Oro del Lione (400 mila euro a stagione) e Amadine Henry (360 mila euro a stagione). Reduce dalla straordinaria stagione in America con i «Red Star» di Chicago (34 reti in 40 presenze);si è subita calata nella parte della salvatrice della patria (del Chelsea): «Sono arrivata a Londra per dare il ...

