Roma | paura a via Lucrezio Caro | polizia e vigili del fuoco sul posto Agenti con

Allerta Meteo Roma - il Tevere fa paura : verso una maxi-piena nella Capitale : Scatta l’allarme a Roma per la piena del Tevere. Il maltempo che da giorni sta colpendo l’Italia centrale ha ingrossato il fiume della Capitale che crescerà ancora nel weekend. Allagate e chiuse le banchine del LungoTevere, come possiamo osservare nelle immagini che pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo. Ma a Roma, nel Lazio e nell’Italia centrale tirrenica continuerà a piovere senza sosta per ...

Roma - sparo durante inseguimento - paura in corso Francia : Gli agenti dei Falchi della squadra mobile hanno dovuto sparare in aria per bloccare due rapinatori di Rolex che hanno poi speronato una volante del 113

Sondaggi politici elettorali Emilia Romagna - paura di un flop per Pd e M5S - sale ancora la Lega : In Emilia Romagna sembra quasi chiaro che si giocheranno le sorti del governo Conte Bis. Nei partiti che compongo la maggioranza giallorossa ci sono molti componenti in fibrillazione sia nel Pd che nel M5S. Nel Pd, in particolare, la paura di perdere nella regione rossa per eccellenza è tanta ma, secondo i Sondaggi, fondata. La Lega, anche in Emilia Romagna, sta galoppando, ed è arrivata al 34,3% dei consensi. Una percentuale ...

Terremoto in tempo reale oggi - nuove scosse nella zona tra l’Aquila e Frosinone - sciame sismico avvertito anche a Roma - gente per strada e tanta paura : Una notte lunga da passare quella appena trascorsa in provincia dell’Aquila e anche in alcuni comuni nel Lazio. Dopo la forte scossa del tardo pomeriggio di ieri, di magnitudo 4.4, durante tutta la notte sono state registrati altri eventi sismici. In particolare un nuovo evento abbastanza significato è avvenuto subito dopo le 24 per esattezza alle 0,19. La scossa di magnitudo 3.5 è stata registrata a pochi chilometri da ...

Terremoto all'Aquila 4.4 - paura a Roma e Napoli. Crepe in alcuni edifici. Treni regionali sospesi - rallenta la Tav : Terremoto, una forte scossa è stata avvertita in provincia dell'Aquila alle 18.35. L'Ingv ha rilevato una magnitudo di 4.4 con epicentro 5 km a sud-est di Balsorano, al confine...

Terremoto - forte scossa in Centro Italia : paura fino a Roma - sono in corso le verifiche : paura a Roma dove la scossa di Terremoto è stata avvertita distintamente in diverse zone della città. Decine le chiamate arrivate in pochi minuti al Numero unico di emergenza Nue 112. Secondo quanto si è appreso, sono circa 50 finora da parte di cittadini spaventati. Al momento non vengono segnalati feriti o danni nella Capitale. Le chiamate stanno arrivando principalmente dal quadrante est. Il Terremoto è stato avvertito anche a Rieti e nel ...

Terremoto nel Centro Italia - scossa avvertita fino a Roma : gente in strada e tantissima paura : Una scossa di Terremoto è stata avvertita nitidamente a Latina, dove alle 18,36 i palazzi hanno tremato. Circa 10 secondi la durata della scossa. Oltre che nel capoluogo la scossa è stata avvertita anche a Cori, Priverno e nella zona dei Lepini oltre che a Terracina, Fondi e nel sud pontino. Secondo le prime informazioni l’epiCentro è nella zona de L’Aquila. Precisamente nel comune di Balsorano e la scossa sarebbe di 4.4. A quanto si legge sui ...