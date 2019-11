Paul McCartney a Napoli e Lucca/ L'ex dei Beatles in concerto in Italia a giugno : Paul McCartney a Napoli e Lucca: L'ex componente dei Beatles sarà in concerto in Italia a giugno, a sette anni dall'ultima apparizione

Paul McCartney torna a Napoli live nel 2020. De Magistris : “Ti aspettavamo da tanto” : Paul McCartney torna in Italia. E precisamente, a Napoli. L’ex Beatle sarà nella città partenopea il 10 giugno (i biglietti saranno in vendita dal 25 novembre) e il sindaco Luigi De Magistris non ha nascosto la sua gioia: “Paul ti aspettavamo da tanto. Siamo orgogliosi che tu abbia scelto Napoli come prima tappa del tuo tour 2020 a piazza del Plebiscito. Welcome back!”. L'articolo Paul McCartney torna a Napoli live nel 2020. ...

Paul McCartney torna in Italia : concerti a Napoli e Lucca. Ecco i prezzi dei biglietti : Il bassista dei Beatles suonerà il 10 giugno a piazza Plebiscito e il 13 alle Mura Storiche per il «Lucca Summer Festival». Manca da sei anni dall’Italia, da 26 dalla Toscana e da 28 da Napoli

Paul McCartney il 10 giugno in piazza del Plebiscito - Napoli torna capitale della musica : biglietti da 220 a 78 euro : Paul McCartney torna a Napoli, a 29 anni dalla sua prima, e unica finora, volta in città: appuntamento in piazza del Plebiscito il 10 giugno, con un bis a Lucca, sulle mura storiche, tre...