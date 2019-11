Da dove arrivano le “sardine”

Attacchi di panico : da dove arrivano e come fare per superarli : AscoltatelaRespirateRitornate nel presenteFate un diarioNon cercate spiegazioniCos’è l’attacco di panico? Secondo il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-V), il Disturbo da Attacchi di panico fa parte dei Disturbi d’Ansia. Colpisce prevalentemente il sesso femminile tra i 18 e i 25 anni, tanto che in questa fascia circa il 33% dei giovani ha sperimentato i sintomi del panico. Non solo giovani ma anche donne e uomini di ...