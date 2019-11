Pm: Silvia Romano in mano a jihadisti

, la cooperante milanese rapita in Kenya il 20 novembre 2019, è tenuta prigioniera in Somalia da un gruppo islamista legato aidi Al-Shabaab. E'quanto emerge dagli sviluppi dell'inchiesta di Procura di Roma e carabinieri del Ros.sarebbe in una parte della Somalia controllata dalle milizie islamiche. Gli inquirenti stanno valutando l'ipotesi di inviare una rogatoria internazionale alle autorità somale.(Di lunedì 18 novembre 2019)