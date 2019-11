La pastora di Trump dice ' Più sei ricco | più Gesù ti ama'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 18 novembre 2019) L’era dei telepredicatori è finita, ma non tramontata: si è evoluta in qualcosa di più grande, potente ed efficace, e Paula White ne è certamente la prova. Figura molto controversa, ma in continua ascesa negli ambienti religiosi e politici a stelle e strisce, è oggi la consigliera spirituale o “” personale del Presidente degli Stati Uniti Donald, che ormai fa parte dello staff della Casa bianca.ama i ricchi Paula White è una leader della chiesa evangelica americana, da alcuni ritenuta decisamente eretica, ma la cosa non la scalfisce, dato che può permettersi perfino di modificare un paio di dettagli nel messaggio di, ad esempio il rapporto con il denaro. “Più sei, piùti ama” è solita dire ai suoi fedeli, ai quali può chiedere tranquillamente, ad esempio, di donare 229 dollari a testa per aiutarla a combattere i "nemici della loro vita" con la ...

