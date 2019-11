Francia | crolla un ponte a nord di Tolosa | un camion e un’auto precipitati nel fiume Un

Crolla ponte in Francia : auto e camion finiscono nel fiume Tarn - un morto : Questa mattina è Crollato un ponte sospeso sul fiume Tarn, nel sudovest della Francia: un camion e un’automobile che lo stavano percorrendo sono cadute in acqua. Secondo un primo bilancio riportato dal quotidiano locale La Depeche du Midi, vi sarebbe un morto, un ragazzo di 15 anni. Il camion – riportano i media locali – aveva probabilmente un peso superiore a quello consentito per percorrere il ponte, che si trovava a ...