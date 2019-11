I genitori gli regalano un’auto ma non era quella che voleva lui e la butta in un fiume

“La mia principessa è andata in paradiso”. Carola muore a 10 anni. I genitori donano gli organi : Si chiamava Carola Benedetta Catanzaro e aveva solo dieci anni la bimba morta per un aneurisma. Il decesso della piccola di Sciacca è avvenuto poche ore fa all’ospedale “Di Cristina” di Palermo, dov’era ricoverata. Nonostante il terribile momento, i genitori della piccola hanno deciso di donare gli organi per permettere ad altri bambini in difficoltà di potere avere un futuro. Saranno i medici dell’ospedale “Di Cristina” di Palermo, dove era ...

Sciacca - bimba di 9 anni muore di aneurisma : i genitori donano gli organi : Non ce l'ha fatta la bimba di 9 anni di Sciacca, in provincia di Agrigento che, due giorni fa, era stata colpita da un aneurisma cerebrale. La morte cerebrale, avvenuta, purtroppo, nelle ore scorse, è stata confermata dai medici. I genitori hanno deciso di donare gli organi come atto d'amore verso chi, come loro, sta vivendo il dolore più grande della vita....Continua a leggere

I genitori chiudono il figlio di 5 anni in una gabbia per gatti e lo uccidono con l'acqua bollente : «Non voleva fare il bagnetto» : Mettono il figlio dentro una gabbia per gatti e poi lo uccidono gettandogli sopra acqua bollente. Azlin Arujunah e Ridzuan Mega Abdul Rahman, entrambi 27, sono stati condannati per aver...

I genitori chiudono il figlio di 5 anni in una gabbia per gatti e lo uccidono con l'acqua bollente : «Non voleva fare il bagnetto» : Mettono il figlio dentro una gabbia per gatti e poi lo uccidono gettandogli sopra acqua bollente. Azlin Arujunah e Ridzuan Mega Abdul Rahman, entrambi 27, sono stati condannati per aver...

Orrore in Inghilterra : genitori incestuosi uccidono i due figli : L'Orrore a Sheffield, una cittadina di mezzo milione di abitanti nel South Yorkshire in Inghilterra dove una coppia di genitori incestuosi ha ucciso strangolando i loro due figli di 13 e 14 anni e ha tentato di uccidere anche i restanti quattro. La polizia li ha trovati a maggio, quando Sarah Barrass la madre e suo marito, nonché fratellastro della donna, Brandon Machin li hanno uccisi. La coppia aveva in totale sei figli e qualche giorno prima ...

Alessandro Greco e la moglie Beatrice Bocci a Storie Italiane : «Eravamo già sposati e genitori - ma abbiamo scelto la castità per tre anni» : «Siamo stati casti per tre anni, nonostante fossimo già sposati». È il racconto di Alessandro Greco e Beatrice Bocci a “Storie Italiane”. La coppia ha spiegato di aver scelto il cammino della castità dopo aver incontrato la fede più profondamente. Il conduttore e la moglie, infatti, hanno scritto un libro dal titolo “Ho scelto Gesù, un’infinita storia d’amore” e sono intervenuti in televisione nello spazio ...

Foto dei figli sui social - è battaglia tra i genitori : Sono infatti sempre più frequenti le decisioni dei giudici che ordinano lo stop - anche in via d’urgenza - all'esposizione mediatica dei figli minori se la pubblicazione delle immagini online avviene con il beneplacito di un solo genitore. Ecco alcuni dei casi su cui i giudici si sono pronunciati di recente

Alessandro Greco e la moglie Beatrice Bocci a Storie Italiane : «Eravamo già sposati e genitori - ma abbiamo scelto la castità per tre anni» : «Siamo stati casti per tre anni, nonostante fossimo già sposati». È il racconto di Alessandro Greco e Beatrice Bocci a "Storie Italiane". La coppia ha spiegato di...

Orrore in casa : brandisce un coltello contro gli anziani genitori : Minaccia i genitori e punta loro contro un coltello, finisce in manette un 37enne a Lauria, in provincia di Potenza. Provvidenziale l’intervento dei carabinieri che sono riusciti a disinnescare la situazione altamente drammatica. I fatti si sono verificati nell’abitazione della famiglia dove l’uomo ha affrontato con violenza i suoi anziani genitori, per motivi verosimilmente legati a questioni di denaro. Li ha minacciati e la sua furia l’ha ...

Mantova - coppia di fidanzatini rubano i soldi ai genitori di lei e tentano la fuga in Francia : fermati a Ventimiglia e lui denunciato : Hanno prima aperto la cassaforte dei genitori di lei, prelevando 4mila euro in contanti e alcuni gioielli, poi sono saliti sul primo treno per la Francia. La fuga, progettata nei dettagli dalla coppia, un ragazzina di 16 anni e il suo fidanzato, un tunisino maggiorenne, è finita qualche metro prima del confine: a Ventimiglia i giovani sono stati fermati e fatti scendere da una pattuglia della Polfer. I genitori della minorenne, avvisati, si sono ...

Kikò Nalli e Ambra Lombardo presto genitori? Lei : “Voglio un figlio” : Ambra Lombardo: Kikò Nalli pronto a diventare di nuovo papà? Kikò Nalli deve molto alla sua partecipazione al Grande Fratello di Barbara d’Urso. All’interno della casa più spiata d’Italia ha, infatti, trovato l’amore conoscendo Ambra Lombardo. I due, nonostante qualche difficoltà, proseguono a gonfie vele la loro relazione e, qualche ora fa, la bella professoressa ha risposto alle curiosità dei suoi fan rivelando di ...

Milano - genitori fanno arrestare il figlio tossicodipendente : ‘L’unico modo per aiutarlo’ : Negli ultimi tempi era diventato sempre più magro, non riusciva più a dormire, mentre quando era a casa finiva col minacciare i genitori, arrivando anche a picchiarli e derubarli, specialmente nei momenti di astinenza dalla droga. La coppia aveva già fatto richiesta di affidamento ai Servizi sociali per il figlio, non ancora diciottenne, in modo da facilitare il suo ingresso in una comunità di recupero. Il Tribunale per i minorenni aveva ...

genitori stringono un "patto" con la polizia per fare arrestare il figlio tossicodipendente : Un “patto” con le forze dell’ordine per fare arrestare il figlio tossicodipendente di 17 anni. Una decisione difficile quella presa da due Genitori di Milano, che si sono presentanti in commissariato chiedendo ai poliziotti di “fermare la deriva del figlio”, di procedere all’arresto “per forzarlo a curarsi”, sfruttando i piccoli smerci di sostanze effettuati dal ragazzo. A riportare la vicenda ...

Bari - adolescente restituisce lo smartphone ai genitori : Non ne posso più - voglio disintossicarmi : Di fatto, lo ha definito un passatempo molto noioso e ha deciso di liberarsene per dedicarsi a qualcosa di più utile alla sua formazione. "Tienilo tu, papà. Mettilo nello zainetto. Non ne posso più, te lo restituisco, voglio disintossicarmi. Lo trovo noioso. Mi sono stancato di essere come tutti gli altri. Preferisco suonare. Così ho più tempo anche per realizzare uno dei miei sogni: diventare batterista". È accaduto due domeniche fa e la ...