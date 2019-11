Days Gone 2 | gli sviluppatori non di vogliono precludere strade diverse

Days Gone incontra Death Stranding : disponibile un serbatoio della moto con il Bridge Baby : Death Stranding sbarca oggi su PlayStation 4, ma non sarà l'unico gioco che vi consentirà di trasportare un Bridge Baby attraverso terre pericolose. Days Gone, infatti, ha da poco ricevuto dei nuovi oggetti a tema Death Stranding, tra cui un serbatoio con dentro il BB.Bend Studio, che ha contribuito allo sviluppo di Death Stranding insieme a Guerrilla Games, ha aggiunto decalcomanie e vernici per la moto ispirate a Death Stranding con la patch ...

Dopo Days Gone in produzione altro capolavoro da SIE Bend Studio? : Sono ormai trascorsi sei mesi abbondanti da quando Days Gone ha fatto la sua apparizione sulla scena videoludica. Sei mesi in cui gli utenti non hanno ovviamente perso occasione di esplorare il vasto e variegato mondo di gioco, e di confrontarsi con le numerosissime sfide confezionate accuratamente dai ragazzi di SIE Bend Studio. Un'esperienza ludica particolarmente gratificante quella del team di sviluppo, che riesce a intrattenere ...