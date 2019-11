Malta | 3 migranti in carcere da 7 mesi | accusati di aver dirottato una nave per non

Migranti - "accordo segreto tra Malta e la Libia" : Il 'Times of Malta' ha pubblicato oggi uno scoop giornalistico che pone in grossa difficoltà il Governo di Malta agli occhi dell'Europa e del mondo. Secondo le fonti del giornale maltese, il Governo avrebbe segretamente negoziato con le autorità libiche allo scopo di porre un freno alle ondate migratorie. L'accordo sarebbe stato perfezionato tra le Forze Armate maltesi e la sedicente Guardia Costiera libica, con l'obiettivo di coordinare gli ...

Migranti - ‘Malta e Guardia Costiera libica hanno accordo segreto per fermare gli arrivi’. Fonte : ‘Da 1 anno segnaliamo barche a Tripoli’ : C’è un accordo segreto tra Malta e Guardia Costiera libica per intercettare e riportare nel Paese nordafricano i barconi di Migranti diretti verso La Valletta. A rivelarlo è il Sunday Times of Malta, secondo cui le Forze Armate maltesi, inclusa la Marina, si occupano di intercettare le imbarcazioni e di segnalarle a Tripoli che, con le navi di pattuglia, andrebbero a recuperare i Migranti riportandoli nei centri di detenzione in Libia. ...

Migranti - il governo spinge su redistribuzione e rimpatri. Lamorgese : "Altri Paesi favorevoli all'accordo di Malta" : In audizione al Comitato Schengen, il ministro dell'Interno annuncia l'imminente attivazione di nuovi 300 posti nei centri per i rimpatri. Permessi di protezione umanitaria crollati all'1 per cento dopo il decreto sicurezza.

Migranti : Sea Eye entra in acque italiane - a Malta i 15 salvati da Open Arms : Si sbloccano le situazioni di stallo che vedevano ancora bloccate in mare un centinaio di persone a bordo delle due navi...

Migranti - Malta concede il porto alla Open Arms - resta in mare invece la Alan Kurdi : La nave spagnola consegnerà alla Marina de La Valletta le 15 persone soccorse due giorni fa in zona sar libica, a vuoto gli appelli della Ong tedesca

Migranti - Open Arms soccorre 43 persone alla deriva : “Attendiamo ancora di istruzioni da Malta” : "Nessuna delle autorità informate ha confermato di assumersi la responsabilità di soccorrere l'imbarcazione in difficoltà ancora una volta ci troviamo di fronte a comportamenti di non assistenza e ritardi nella zona Sar di Malta. Ogni secondo in mare può essere fatale quando si tratta di un'imbarcazione in legno sovraccarica", ha scritto Alarm Phone alla notizia di un'imbarcazione in difficoltà, poi localizzata e soccorsa da Open Arms. L'Ong ...

L'Ocean Viking chiede a Italia e Malta di far sbarcare 104 migranti : L'Ocean Viking chiede a Italia e Malta di far sbarcare 104 migranti Madrid, 22 ott - (Agenzia Nova) - La nave battente bandiera norvegese Ocean Viking, noleggiata dalle organizzazioni non governative Medici senza frontiere (Mfs) e Sos Mediterranée, ha chiesto alle autorità Italiane e maltesi di auto

Migranti - Alarm Phone : “Malta ha localizzato la barca ma non interviene per salvare i naufraghi” : "Chiediamo al premier maltese Muscat di concludere questo vergognoso atto di non assistenza. Anziché salvare le persone, stanno coordinando un'intercettazione da parte della Libia. Condanniamo le collaborazioni tra l'Unione europea e la Libia, che riportano i Migranti all'inferno da cui sono scappati": lo denuncia Alarm Phone in merito al gommone con 75 persone a bordo che da ieri si trova alla deriva nel Mediterraneo e che, a quanto comunica il ...

CAOS MIGRANTI/ Così la Germania svela il "bluff" di Malta : L'incontro tra i ministri dell'Interno dell'Ue rivela la fragilità delle strategie messe finora in campo dall'Europa sul problema MIGRANTI