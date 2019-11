Ecco il provvedimento-punizione che De Laurentiis sta mettendo a punto

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 15 novembre 2019) Le voci di un Aurelio Depredisposto a chiudere in fretta e senza scossoni la questione del cosiddetto “ammutinamento” in seguito al no al ritiro dopo la partita col Salisburgo, si sbaglia. Questo è ciò che riporta l’edizione odierna de Il Roma. Da Beverly Hills, il presidente stale mosse per punire la squadra dopo il grave gesto di insubordinazione. Il patron non intende fare passi indietro: sicuramente vuole che tutto torni a posto e che nello spogliatoio del Napoli ci sia di nuovo l’armonia. Ma tutto ciò che è accaduto non può passare sotto silenzio. La volontà del presidente è di dimostrare che quanto accaduto non può passare inosservato: i calciatori hanno sbagliato e devono pagarne le conseguenze. Il comunicato che il club azzurro ha diramato dopo gli eventi è chiaro: “La società procederà a tutelare i propri diritti economici, ...

