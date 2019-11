Napoli ha bisogno di un centravanti | Allan Piace a Conte | Hysaj-Florenzi? Possibile

Dzeko contro i cori anti-Napoli : “Di certe persone allo stadio non ce n’è bisogno” : L’attaccante della Roma Edin Dzeko, intervistato da La Stampa, ha riposto ad alcune domande su quanto accaduto in Roma-Napoli. Dzeko ribadisce di aver giocato con giocatori di ogni nazionalità e che siamo tutti fratelli. “Non li capisco, per fortuna hanno smesso. Certa gente è meglio che stia a casa, allo stadio non serve” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI De Laurentiis ha rinnovato la fiducia ad ...

Il Napoli ha bisogno di un mediatore non di un colpevole : Il Napoli sta vivendo il momento più difficile da molti anni a questa parte. La società appare divisa e alcuni dei suoi elementi più importanti in rotta di collisione. Perché? Non sappiamo naturalmente nulla delle dinamiche nello spogliatoio, o dei rapporti tra mister e presidente. Possiamo solo constatare che nell’organizzazione chiamata “Società Sportiva Calcio Napoli” è in atto un conflitto. I conflitti so’ rotture ‘e cazzo – per ...

Ammutinamento Napoli – E’ mancato il dialogo - ora la squadra ha bisogno di una vittoria : Marino: Ammutinamento Napoli? Non mi è mai successo ed è difficile giudicare da fuori quanto accaduto. Prima di prendere certe decisioni bisogna confrontarsi Ammutinamento Napoli – A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, sono intervenuti vari giornalisti ed opinionisti per parlare degli ultimi recenti avvenimenti in casa Napoli. Questi i loro pareri riportati da forzazzurri.net: Luca Marchetti, giornalista: “Non sappiamo chi ...