Malato di Hiv faceva sesso occasionale con più donne | una è stata infettata | arrestato

Fonte : fanpage

(Di giovedì 14 novembre 2019) Il 39enne brasiliano è statoe sottoposto ai domiciliari in attesa del processo. Avrebbe esposto al possibile contagio anche altre tre, tutte quante conosciute sui social network. Da due anni non assumeva più la terapia antiretrovirale per poi riprenderla saltuariamente nel 2018 e poi sospenderla definitivamente, esponendosi così al pericolo di aumentare la carica virale della malattia.

TaysonMauro : @grszia2 I ns migranti furono tenuti in quarantena a New York e controllati chi era malato fu rispedito in Italia e… - EnzoBoccanera : @valy_s Due obiezioni : 1) DOVE TROVANO MIGRANTI AFRICANI 'QUALIFICATI' per LE AZIENDE ? 2) QUANTO COSTA A… -