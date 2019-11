LIVE Federer-Djokovic 6-4 6-3 | Atp Finals 2019 in DIRETTA | lo svizzero batte l’eterno

Fonte : oasport

(Di giovedì 14 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.30 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 22.29 Rogershow a Londra! Lodomina Novakndolo 6-4 6-3 nello spareggio per accedere alle semifinali: al prossimo turno, probabilmente sfiderà Stefanos Tsitsipas, al momento al primo posto nel girone Andre Agassi. Il #3 al mondo gioca una partita perfetta, scongiurando la seconda eliminazione di sempre, dopo quella del 2008, al round robin: con un servizio magico, ben 12 ace, e accelerazioni pronte ad accorciare gli scambi,demolisce il serbo. Il #2 al mondo esce di scena non potendo difendere la finale del 2018 e di tornare in vetta: il Re è ancora vivo! FINE SECONDO SET 6-3 ROGERVINCE E VA IN SEMIFINALE! L’elvetico vince 6-4 6-3 giocando come i giorni migliori. 0-40 TRE MATCH POINT! ENNESIMO ERRORE DI! 0-30 Non tiene ...

