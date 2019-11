Napoli | rinnovo Callejon | non è da escludere addio a gennaio…

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 12 novembre 2019) Il post di Nicolò Schira sul futuro diIl giornalista de La Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, ha scritto un post sui social riguardo il futuro diin azzurro: “Fumata nera tra Josè Mariae ilper il. Lo spagnolo in scadenza a giugno andrà via, ma non è dauna partenza anticipata a gennaio. Il suo vecchio maestro Rafa Benitez vuole portarlo in Cina al Dalian Yifang (pronto biennale)” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI FOTO – Lozano, su Instagram: “Non sono d’accordo con niente o nessuno. Il coraggio non è ignorare e sorridere, ma dare un colpo al tavolo e cambiare tutto…” Zoff: ”Meret è molto bravo, più di me da giovane ed ha le qualità per fare ottime cose” Marino: ”Ilsi riprenderà. De Laurentiis fa bene a tenere la tensione alta” Delio Rossi: “, qualche anno fa De ...

FeliceLauri3 : @SpudFNVPN Milik fa problemi per il rinnovo, hai detto che il Napoli non prenderà altri 9. Se non si dovesse trovar… - Salvato95551627 : RT @cn1926it: #Zielinski, altro che rinnovo con il #Napoli: il #Liverpool ci pensa sul serio - LuigiLiccardo4 : RT @NicoSchira: Fumata nera tra Josè Maria #Callejon e il #Napoli per il rinnovo. Lo spagnolo in scadenza a giugno andrà via, ma non è da e… -