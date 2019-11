LIVE Djokovic-Thiem 7-6 3-6 5-6 | Atp Finals 2019 in DIRETTA | break dell’austriaco! Il #5

Fonte : oasport

(Di mercoledì 13 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30aggredisce e chiude a rete! 0-30SBAGLIA ANCORA! Diritto lungo: si scalda la O2 Arena. 5-6! L’austriaco servirà per andare in semifinale. 0-40 ERRORE DEL SERBO! TRE PALLEPER! 0-30 Buona prima diche poi non riesce a chiudere. 0-15 LA SPUNTA! Diritto lungolinea che lascia immobile Nole. 5-5si salva in qualche modo dopo aver rischiato di far andare l’avversario a match point. AD-40 Estrema difesa disull’attacco di diritto di: voléee decisiva. 40-40 Gran risposta diagonale di Nole. 40-30 CHE RISCHIO DI! Il diritto pizzica la riga. 30-30 Risposta sui piedi di Nole:è poco reattivo. 30-0 Altro scambio durissimo da 18 scambi: la spuntacon il diritto incrociato. 15-0prova a scambiare centralmente: ritmo troppo lento ...

