Cucchi | il giudice del processo sui depistaggi si astiene | sono ex carabiniere

Cucchi - si astiene il giudice nel processo su depistaggi : “Carabiniere in congedo - ragioni di opportunità” : Partito e subito rinviato. Riprenderà il 14 dicembre il processo sui depistaggi che sarebbero seguiti alla morte di Stefano Cucchi (come rivendicato anche dal pm Giovanni Musarò nel processo bis, per il quale è attesa giovedì prossimo la sentenza ndr). Il motivo? In apertura dell’udienza il giudice, Federico Bonagalvagno, si è astenuto dal processo, che vede imputati otto carabinieri. Bonagalvagno ha giustificato la sua astensione spiegando di ...

Depistaggi Cucchi - il giudice si astiene : Sono un ex carabiniere : Il processo relativo ai Depistaggi sul caso Stefano Cucchi inizia con un colpo di scena: il giudice Federico Bonagalvagno ha annunciato di astenersi spiegando di essere un ex carabiniere attualmente in congedo. Nell'esporre le giustificazioni ha citato sia i suoi rapporti personali con alcuni alti ufficiali, tra cui l'ex comandante generale dell'Arma dei carabinieri Tullio Del Sette, sia il fatto di aver partecipato a una serie di eventi sempre ...

Processo Cucchi - colpo di scena. Giudice si astiene sui depistaggi : "Sono un ex carabiniere". Tutto rinviato : colpo di scena al Processo a carico degli otto carabinieri accusati dalla procura di aver "depistato" l'inchiesta sul pestaggio in caserma di Stefano Cucchi. L'udienza, prevista questa mattina 12 novembre al Tribunale monocratico, è stata rinviata perché il Giudice Federico Bona Galvagno si è astenu

Processo Cucchi - giudice si astiene sui depistaggi : "Sono un ex carabiniere" : All'udienza del procedimento contro otto militari Arma, mentre si avvia a conclusione il Processo principale sulla morte di Stefano Cucchi nel 2009 all'ospedale Pertini di Roma. Processo rinviato al 16 dicembre