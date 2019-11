Quel ragazzo che si è dato fuoco a Lione parla a tutti noi

27enne per una scommessa si ingoia una lumaca - da Quel momento in poi per il ragazzo inizia un lungo calvario : Un ragazzo di 27 anni, Liam McGuigan del Queensland in Australia, per una scommessa con un amico ha ingoiato una lumaca trovata in un sentiero. Le conseguenze per il ragazzo sono state devastanti. La lumaca era infetta, si era nutrita delle fece di un topo. Il 27 enne ha contratto una rara infezione che poi gli ha determinato una meningite eosinofilia. Il ragazzo, un ex promessa del rugby australiano, è stato in coma per 10 mesi, ...