L’agenzia delle entrate chiede oltre un milione al Pd di Roma

Maze - il virus che arriva con una finta mail delL’agenzia delle Entrate e infetta i dispositivi : A prima vista sembra una innocua email dell’Agenzia delle Entrate con un documento word dal nome VERDI.doc. Ma se l’allegato viene aperto si installa automaticamente un virus informatico. L’allarme arriva dal Cert-Pa, il Computer Emergency Response Team della Pubblica Amministrazione. Il pericolo non è contenuto nella comunicazione, che copia il logo istituzionale dell’Erario, ma nell’allegato che, se aperto, fa scaricare un ...

Evasione - l’ironia di Crozza sulla lotteria degli scontrini : “Che mente diabolica L’agenzia delle Entrate…”. La spiegazione è uno spasso : Nel monologo di Fratelli Di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – Maurizio Crozza spiega, con la consueta ironia, la “semplicissima” strategia messa a punto dall’Agenzia delle Entrate per combattere l’Evasione fiscale: “l’Agenzia delle Entrate ha messo a punto l’arma finale: tre giorni fa è uscito il ‘Regolamento per la lotteria degli scontrini’. Tu vai al bar, bevi un caffè, chiedi lo scontrino e con ...

Fisco - estratti conto delle carte di credito dovranno essere comunicati alL’agenzia delle Entrate : Si tratta di una proposta della Commissione europea per i contrastare le frodi transfrontaliere per quanto riguarda l'Iva nel commercio sul web: Gli estratti conto delle carte di credito dovranno essere comunicati al Fisco, in modo da creare una banca dati che l'Agenzia delle Entrate potrà controllare per verificare i rischi di evasione.Continua a leggere

Bye bye bollettino Rav : ora si salda L’agenzia delle entrate con PagoPa : (Foto: AP/LaPresse) Il sistema di pagamenti digitali verso la pubblica amministrazione PagoPa arriva anche tra le modalità previste per saldare i debiti con l’Agenzia delle entrate. Il nuovo modulo PagoPa sarà incluso nelle prossime cartelle inviate da Agenzia delle entrate-riscossione (Ader) e sostituirà gradualmente gli attuali bollettini Rav, che nel 2018 sono stati utilizzati per circa 15 milioni di pagamenti di cartelle e avvisi. I vantaggi ...