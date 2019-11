ATP Finals – Federer non prende sotto gamba la sfida con Berrettini | “tutti hanno le loro

LIVE Medvedev-Tsitsipas 6-7 3-2 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : equilibrio nel secondo parziale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Diritto fuori di poco del greco dopo la difesa lungolinea del russo. 30-15 Gran palla corta fintata dal russo dopo un’ottima accelerazione di diritto. 30-0 Buona prima del greco. 15-0 Rovescio incrociato di Tsitsipas sull’attacco docile del russo. 3-2 In rete il rovescio del greco: equilibrio a Londra. 40-0 Chiude con lo smash Medvedev che spinge con il diritto. 30-0 Rischia ...

LIVE Medvedev-Tsitsipas 6-7 2-1 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : equilibrio nel secondo parziale! 2-1 Il russo tiene il servizio senza problemi. 40-15 Buona prima del russo. 30-15 Diritto diagonale in rete del greco che prova sempre ad accelerare per evitare gli scambi lunghi. 15-15 CHE SCAMBIO! Gran recupero di Tsitsipas che con un back di diritto diagonale attacca la rete chiude con lo smash. 1-1 Scappa via il diritto del russo: parità. 40-30 INCIAMPA TSITSIPAS! Grande attacco del greco ...

LIVE Medvedev-Tsitsipas 5-6 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : il greco si assicura il tie-break! 1-0 Attacca Tsitsipas: lob lungo del russo. 6-6 Si va al tie-break. 40-30 Altro errore di Medvedev dal centro del campo. 40-15 Servizio e diritto incrociato. 30-15 Diritto lungo del russo in fase di spinta. 30-0 CHE SPRECO DEL greco! Medvedev "para" a rete due volte sulle botte del greco che doveva passare il russo. 15-0 Tsitsipas continua ad osare: diritto largo. 5-6 Rischia il ...

LIVE Medvedev-Tsitsipas 4-5 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : equilibrio alla O2 Arena! 0-15 Attacco goffo del russo che fatica a spingere nonostante sia un muro difensivo. 4-5 Altro ace e game velocissimo. 40-15 Buona prima esterna del greco. 15-15 Rovescio in rete del greco che non trova il campo. 15-0 Attacca Tsitsipas che rischia sulla palla corta giocata: Medvedev non ci arriva di poco. 4-4 Medvedev ritrova il diritto che ha fatto le sue fortune durante l'estate ...

LIVE Medvedev-Tsitsipas 2-3 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : buon inizio del greco! 0-15 Diritto largo dopo un'ottima trama di gioco da fondocampo. 3-3 Propositivo il greco ma Medvedev fa giocare il solito colpo in più: equilibrio. 40-0 Comanda lo scambio Tsitsipas che poi sbaglia l'attacco decisivo di diritto. 15-0 buona prima centrale del russo. 2-3 Rovescio di poco lungo di Tsitsipas smentito dal Challenge: il greco ancora avanti. 40-15 Prima esterna: nessun ...

LIVE Medvedev-Tsitsipas 1-2 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : buon inizio del greco! 30-30 buona prima del russo. 15-30 Altro errore di Medvedev che tira in rete di diritto. 15-15 Pecca di continuità in questo avvio il tennista di Mosca. 15-0 Muove il gioco il russo: buon diritto diagonale. 1-2 Bravissimo Tsitsipas! Il greco amministra lo scambio, attacca e chiude con lo smash. 40-30 Diritto lungo di Tstitsipas confermato dal ...

LIVE Medvedev-Tsitsipas 1-2 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : buon inizio del greco! 1-2 Bravissimo Tsitsipas! Il greco amministra lo scambio, attacca e chiude con lo smash. 40-30 Diritto lungo di Tstitsipas confermato dal Challenge. 40-15 Ancora serve&volley vincente del greco. 30-15 Ottimo rovescio lungolinea di Medvedev che comincia a macinare gioco. 30-0 Il diritto del greco bacia la linea: gran vincente. 15-0 Bravissimo Tsitsipas che attacca con il diritto lungolinea ...

LIVE Medvedev-Tsitsipas 0-1 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : comincia il girone Agassi! 40-40 Ottima prima del #4 al mondo. 30-40 PALLA BREAK! Parte lento Medvedev sull'ottimo ingresso in campo del greco. 30-30 Ancora un'ottima risposta in accelerazione di rovescio di Tsitsipas. 30-15 Servizio al corpo di Medvedev ma risponde bene sui piedi il greco. 15-0 Servizio e diritto del russo. 0-1 Rimonta il greco: buon inizio. 40-30 Cerca gli angoli Tsitsipas: il russo in ...

LIVE Medvedev-Tsitsipas - ATP Finals 2019 in DIRETTA : il match inizierà non prima delle 15.15 14.45 Rojer e Tecau si sono aggiudicati il secondo set per 6-4, dunque si disputerà il match tie break al meglio dei 10 punti. Scivola l'inizio del match tra Medvedev e Tsitsipas. 14.30 E' in corso il match di doppio tra Krawietz/Mies e Rojer/Tecau: la coppia tedesca ha vinto il primo set al tie break per 7-3, ma nel secondo è sotto di un break sul 2-3. Ne caso in cui il secondo ...

ATP Finals : Nadal-Zverev e Tsitsipas-Medvedev oggi 11 novembre su Sky : Hanno avuto inizio nella giornata di ieri, domenica 10 novembre, le attesissime ATP Finals 2019 di Londra, il torneo riservato ai primi 8 tennisti della classifica ATP. A dare il via alle ostilità nella fase a gironi è stato il "Gruppo Borg", ovvero il raggruppamento in cui è incluso l'italiano Matteo Berrettini. Insieme a lui Novak Djokovic, Roger Federer e Dominic Thiem. oggi, lunedì 11 novembre in campo i protagonisti del "Gruppo Agassi" con ...

Nuova Classifica ATP – Ranking congelato per le Finals : Nadal in vetta - Berrettini miglior azzurro : Ranking immobile in vista delle Finals. Nadal davanti a Djokovic e Federer, Berrettini numero uno d’Italia: la Nuova Classifica ATP Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del Ranking maschile. La Nuova Classifica ATP risulta ‘congelata’ viste le ATP Finals in corso di svolgimento a Londra. Rafa Nadal è dunque ancora in vetta (198 settimane complessive!), davanti a Novak Djokovic e Roger ...

LIVE Nadal-Zverev - ATP Finals 2019 in DIRETTA : incognita sulle condizioni fisiche dello spagnolo Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale del secondo match di giornata delle ATP Finals di Londra tra Rafa Nadal e Alexander Zverev! Il match è valido per il gruppo Andre Agassi, che comprende anche Danil Medvedev e Stefanos Tsitsipas; il 33enne maiorchino, neo numero 1 al mondo, è reduce dall'inaspettato ritiro nella semifinale del Masters 1000 di Parigi-Bercy, ...

Berrettini-Federer - ATP Finals 2019 : data - programma - orario e tv : Si giocherà domani, martedì 12 novembre, la seconda giornata del Gruppo Bjorn Borg del torneo di singolare delle ATP Finals di Londra, in Inghilterra: la prima partita in programma metterà di fronte l’azzurro Matteo Berrettini e lo svizzero Roger Federer, nel match che scatterà non prima delle ore 15.00 italiane. La sfida sarà visibile in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena ed in streaming su SkyGo, mentre OA Sport vi assicurerà la ...

LIVE Medvedev-Tsitsipas - ATP Finals 2019 in DIRETTA : sfida già decisiva per l'accesso in semifinale I gironi ai raggi X delle ATP Finals 2019–La storia e le curiosità della 50esima edizione–Djoker ammattisce Berrettini: sconfitta sonora per l'italiano–Thiem sorprende il Re: Federer già rischia Salve e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Daniel Medvedev e Stefanos Tsitsipas, valido per la prima giornata del gruppo Andre Agassi delle ATP Finals 2019 di tennis. ...