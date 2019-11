Un tratto di autostrada è stato chiuso per togliere di mezzo i cinghiali

Fonte : agi

(Di domenica 10 novembre 2019) L'autostrada A11 Firenze-Pisa Nord è stata chiusa neltra Prato ovest e Montecatini Terme (Pistoia), è stata chiusa su ordine della prefettura di Pistoia perdie caprioli che creano pericoli alla circolazione. Gli animali sono stati catturati con delle reti sotto la supervisione di veterinari. Ildi autostrada, circa 25 chilometri, èriaperto dopo alcune ore. Secondo Coldiretti, si tratta della "conferma di una emergenza nazionale che in Italia causa diecimila incidenti stradali all'anno con 13 morti nei primi nove mesi del 2019 secondo l'Asap mentre nelle campagne sono stimati danni in almeno 200 milioni alle colture, senza contare i rischi per la salute provocati dalla diffusione di malattie di animali che razzolano sempre più spesso tra i rifiuti delle città". La proliferazione senza freni degli ...

