Napoli | la crisi continua | 0-0 con il Genoa 0-0 | il San Paolo fischia gli azzurri

Il Napoli non va oltre lo 0-0 col Genoa : pioggia di fischi - la crisi continua : Il Napoli non va oltre lo 0-0 col Genoa: pioggia di fischi al San Paolo dopo una settimana difficilissima, la crisi continua. LA PARTITA IN DIRETTA Partita che inizia tra i fischi dei tifosi...

LIVE Napoli-Genoa - Serie A calcio in DIRETTA : i partenopei cercano di scacciare la crisi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Napoli-Genoa partita della dodicesima giornata di Serie A 2019-20, il Napoli per scacciare lo spettro di una crisi mentre il Genoa per uscire dai bassifondi della classifica. La situazione a Napoli è esplosa, i giocatori hanno disertato il ritiro e il presidente minaccia vie legali per l’accaduto, ma anche il rapporto tra dirigenza e ...

Barbano : ”Napoli in crisi - ma non è colpa delle decisioni arbitrali” : Barbano: Napoli in crisi, ma non è colpa delle decisioni arbitrali. Llorente-Kjaer? L’arbitro ha rinunciato ad andare a guardare il VAR A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alessandro Barbano, per parlare della crisi del Napoli e di alcune decisioni arbitrali sbagliate a sfavore della squadra azzurra. Queste le parole del vice direttore Corriere dello Sport: “Alcune decisioni sbagliate ...

Il Napoli non è una squadra in crisi - ma un virus c’è e va individuato : Rivedere le partite, aiuta. Ieri, a caldo, quella del Napoli sembrava una pessima partita. Non è diventata ottima, ovviamente. È stata una partita in cui il Napoli ha pagato tutti i suoi errori. Ma non è stata disastrosa. Forse sarebbe potuta diventarla se Kolarov avesse realizzato il rigore. Invece proprio quella strepitosa parata di Meret (lui merita un discorso a parte) ha dato la scossa a venti minuti di ottimo Napoli che però ancora una ...

Napoli sull'orlo della crisi di nervi - il Mattino tra i tifosi della Galleria : sull'orlo di una crisi di nervi. Dopo la sconfitta di Roma, il Napoli sprofonda in classifica alla vigilia del match casalingo contro il Salisburgo che può valere gli ottavi di finale di...

Gazzetta : Napoli - crisi palpabile e senza attenuanti : Sprofondo Napoli. E, stavolta, non ci sono attenuanti. La crisi è palpabile, tanto evidente che prevale l’incredulità in questo momento. Decisamente critico il commento della Gazzetta dello Sport sulla prestazione del Napoli ieri all’Olimpico. Comincia a preoccupare l’andamento della squadra di Ancelotti che nelle ultime tre gare ha raccolto solo due punti con i pareggi contro Spal e Atalanta. La classifica comincia a preoccupare, ...

Gazzetta : “Crisi Lozano? Forse nel Napoli patisce la sovrapposizione con Insigne e Mertens “ : Gazzetta analizza la crisi in azzurro di Hirving Lozano L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta l’avvio di stagione di Hirving Lozano, attaccante messicano del Napoli “Pesano le scelte tattiche, la chimica e le contaminazioni che formano una squadra. Pesano anche le caratteristiche e gli affollamenti: Forse Lozano nel Napoli patisce la sovrapposizione con Insigne e Mertens, almeno per ora” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

CorSport : crisi Napoli - quattro casi da risolvere per Ancelotti : Nelle ultime quattro gare il Napoli ha collezionato una sconfitta (Cagliari), una vittoria sofferta (Brescia) e due pareggi (Genk e Torino). Ci sono diversi indizi per pensare che siamo davanti ad un’involuzione della squadra, scrive il Corriere dello Sport. Forse una flessione passeggera ma Ancelotti ha quattro casi da risolvere, mentre la lucentezza della prova contro il Liverpool sembra lontanissima. Insigne che spreca Il primo caso riguarda ...

