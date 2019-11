Chef Rubio messo alla porta da Discovery Channel | il web esulta

Chef Rubio sarebbe stato messo alla porta da Discovery Channel : L’indiscrezione circola con insistenza in Rete. Chef Rubio sarebbe stato messo alla porta da Discovery Channel. Il cuoco, noto per

Chef Rubio - Dominique Antognoni : "Messo alla porta da Discovery" - troppo anche per loro : Quando è troppo è troppo. Ed è troppo da parecchio tempo. Si parla di Chef Rubio, il cuoco dal delirio e dall'insulto facilissimo, il quale ormai impazza da mesi sui social dove sparacchia a casaccio, contro politici (Matteo Salvini in primis) ma anche contro i poliziotti uccisi a Trieste, per esemp

Chef Rubio contro Mario Giordano : “Quando ti prendi a mazzate sulle palle?” : Uno scatenato Mario Giordano si è lasciato andare ad un’invettiva contro Halloween e, in diretta a “Fuori dal coro” su Retet 4, ha impugnato una mazza tricolore e si è messo a spaccare con violenza delle zucche presenti in studio al grido di “Io non voglio festeggiare Halloween, celebriamo Ognissanti”. “Voglio celebrare la giornata dei defunti. Ogni anno si spendono milioni per importare una tradizione che non è la ...

Chef Rubio insulta Mario Giordano per l'introduzione a Fuori dal Coro : "Ti prendi a mazzate sulle palle?" : Uno scatenato Mario Giordano, pervaso da puro spirito sovranista, ha aperto la puntata di Fuori dal Coro alla vigilia del 31 ottobre al grido di "Abbassiamo Halloween, festeggiamo i Santi". E ancora, ha aggiunto: "Voglio anche celebrare la giornata dei defunti. Ogni anno si spendono milioni per impo

Rita Dalla Chiesa a Fuori dal Coro inchioda Chef Rubio : "Insulta i poliziotti? Allora faccia da solo" : Cuochi d'artificio. Così a Fuori dal Coro, Mario Giordano, ha ribattezzato Chef Rubio, il cuoco Fuori controllo che passa il suo tempo a insultare chiunque e scrivere tweet irriferibili. E nello studio di Rete 4 si è tornati a parlare della polemica tra Che Rubio e Rita Dalla Chiesa, la quale era os

Chef Rubio - l'ultimo insulto : "Perché Matteo Salvini è un infame e sa di esserlo" : Sul Corriere della Sera di mercoledì 30 ottobre, Pierluigi Battista verga un commento su Matteo Salvini in cui, senza pregiudizi, spiega le ragioni del successo del leader della Lega. "Piazze, selfie e strette di mano: Salvini ci mette il fisico". Questo il titolo del pezzo: insomma, come è arci-not

Chef Rubio sul voto in Umbria : “Mi fanno schifo tutti : la Lega - il Pd ‘senza palle’ e i grillini ‘via col vento'” : Chef Rubio insulta Matteo Salvini dopo il voto in Umbria. E non solo lui. “Fare politica non è tifare un partito, ma comportarsi da cittadino consapevole e agire Legalmente. Mi fa schifo sia la Lega di Salvini ‘regina del nero’, sia il Pd dei ‘senza palle’, che i grillini ‘via col vento’. Quindi evitate di affiancarmi a qualsiasi squadra”. Il cuoco di Unti e bisunti se l’è presa con Israele e ...

Chef Rubio dopo Umbria "Lega di Salvini mi fa schifo"/ "Pd senza palle e M5s via..." : Chef Rubio dopo Elezioni Regionali in Umbria: "Lega di Salvini mi fa schifo". Nel mirino anche gli altri partiti: "Pd senza palle e M5s via col vento".

Chef Rubio e il suo nuovo cinguettio - “So di chi è la colpa dell’omicidio di Luca Sacchi a Roma” : Lo Chef Rubio, molto attivo in questi ultimi giorni sui social, ha voluto dire la sua anche sull’omicidio del giovane Luca Sacchi avvenuto a Roma e più in generale dello stato di degrado in cui versa Roma in questi ultimi anni. Lo Chef Rubio si è reso protagonista in questi giorni di durissime polemiche a colpi di tweet con Matteo Salvini questa volta ha voluto parlare della situazione catastrofica di Roma e dell’omicidio, ormai ...

Report su Salvini e la Lega - Chef Rubio attacca : 'Pure su note spese inc...' : L'inchiesta giornalistica che Report ha dedicato alla Lega di Matteo Salvini ha sollevato un dibattito mediatico che ha suscitato un discreto clamore. Il servizio ha provveduto a ricostruire i passaggi che, almeno nel racconto giornalistico, provano a spiegare quelli che sarebbero i rapporti tra il Carroccio e la Russia. La scelta di diffondere un servizio di questo tipo a pochi giorni dal voto in Umbria è stata oggetto di polemiche in alcuni ...

Matteo Salvini commenta un tweet di Chef Rubio sui palestinesi : “Bisogna riaprire i manicomi”. Lui risponde : “Ti farò vergognare di esistere” : “Salvini? Un uomo senza palle”. È l’ultimo provocatorio tweet di Chef Rubio giunto al suo quotidiano appuntamento frontale nell’arena social. Lo scambio via Twitter tra lo Chef romano e l’ex titolare del Viminale ha una scintilla precisa: i 280 caratteri che Rubio ha dedicato agli immancabili nemici d’Israele. Una foto di un ragazzo palestinese a terra con il cranio insanguinato mezzo coperto dalla gambe di due militari israeliani: “Tu ...

Scontro a colpo di tweet tra Salvini e Chef Rubio - il cuoco di Frascati “Ti incontrerò e ti farò vergognare d’esistere” - il leader della Lega “E’ ufficiale - bisogna riaprire i manicomi” : Uno Scontro senza precedenti quello che avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri su Twitter tra Matteo Salvini e lo chef di Frascati, chef Rubio. A iniziare le danze è stato lo chef di Frascati con il seguente tweet contro Matteo Salvini: “Prima o poi ci incontreremo faccia a faccia e ti farò vergognare d’esistere”. La risposta del leader leghista non si è fatta di certo attendere. Salvini ha duramente replicato affermando che ...

Chef Rubio attacca ancora Matteo Salvini e i suoi sostenitori : “Una fauna che sc**a con le nigeriane” : Chef Rubio ha lanciato un nuovo attacco a Matteo Salvini e ai suoi sostenitori. Il pretesto questa volta è stata la manifestazione organizzata dal leader leghista sabato scorso in piazza San Giovanni a Roma a cui hanno partecipato duecentomila persone: “Perché la fauna di #orgoglioitaGliano però sc**a con le nigeriane“, ha scritto Chef Rubio su Twitter, “tradisce coi cubani, fa accompagnare i figli dalle filippine e i cani dai ...

Chef Rubio contro manifestanti in Piazza S. Giovanni : Poi andate con le nigeriane : Chef Rubio non poteva certo esimersi dall'esprimere la propria opinione in merito alla grande manifestazione tenutasi ieri in Piazza San Giovanni a Roma. Sono state ben 200mila persone a rispondere all'appello di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Una marea umana che è scesa in Piazza per manifestare pacificamente contro un governo in cui non si riconosce, spinta da un ritrovato e rinnovato orgoglio italiano. Ma Chef Rubio ha commentato ...