Sciopero dell' acciaieria Arcelor Mittal Gli operai | Ma lo stato dov’è?

Il sindacato FIM CISL ha indetto uno Sciopero degli operai dell’ex ILVA di Taranto a partire dalle 15 di mercoledì : A partire dalle 15 di oggi ci sarà uno sciopero degli operai dell’ex stabilimento ILVA di Taranto, indetto per ora da un solo sindacato FIM CISL (Federazione Italiana Metalmeccanici). Lo ha annunciato questa mattina il segretario generale Marco Bentivogli a

Gli ultras della Curva B annunciano lo Sciopero. Non andranno più allo stadio : Tra circa due ore si giocherà Napoli-Salisburgo. allo stadio San Paolo sta circolando un volantino firmato dai gruppi di tifosi della Curva B. Gli ultras si lamentano del fatto che a causa del regolamento d’uso dello stadio viene vietato loro di sventolare bandiere o poggiare i piedi sulle balaustre (cosa per cui sono state già comminate multe e daspo). E annunciano che, a causa di tutto ciò, sono costretti a ritirarsi dal tifo. Non è ...

Sciopero benzinai 6 e 7 novembre - chiusi anche i self : la lista delle pompe aperte : Manca poco allo Sciopero generale dei benzinai su strade e autostrade italiane in programma dalle 6 di domani, mercoledì 6 novembre, alle 6 di venerdì 8 novembre: i sindacati Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio hanno sottolineato che la protesta sarà totale e coinvolgerà anche i distributori self-service. Tuttavia, alcune aree di servizio resteranno aperte secondo quanto previsto da un documento firmato dalla Conferenza ...

Allerta Meteo Liguria - allarme rosso nel Levante Ligure : Sciopero nel porto della Spezia : Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno dichiarato lo sciopero unitario nel porto della Spezia, viste le condizioni Meteo odierne. L’Allerta rossa, infatti, non consente di svolgere le operazioni garantendo la sicurezza sul lavoro. I sindacati denunciano anche il ritardo della costituzione del Comitato di Igiene e Sicurezza, sollecitato in data 21 ottobre anche alle Presidenza dell’autorita’ di Sistema. Lo sciopero, che ...

Sciopero per il clima - Greta Thunberg a Los Angeles : “Vecchie generazioni ci stanno deludendo - saremo noi la voce della biosfera” : Greta Thunberg ha partecipato allo Sciopero per il clima del venerdì insieme ai giovani di Los Angeles. Dal palco, Greta ha attaccato chi prende le decisioni, insensibile di fronte a chi soffre e muore a causa dell’emergenza climatica e ambientale. “Noi giovani ne abbiamo avuto abbastanza, noi diciamo basta. E se i nostri genitori non faranno sentire la loro voce per noi, allora lo faremo da soli”, ha detto Greta incitata dal ...

Conad - Sciopero nazionale per Auchan e Sma : i sindacati chiedono chiarezza sulle condizioni della rete vendita : Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs hanno proclamato per la giornata di mercoledì 30 ottobre uno sciopero nazionale che coinvolgerà 18mila lavoratori di Auchan e Sma. Le sigle chiedono a Conad, che le ha di recente acquistate, di fare chiarezza sulle sue effettive capacità di risollevare le sorti della rete vendita. “Solo un terzo di questa al momento è salva e manca un progetto per gli ipermercati, per le sedi e la logistica e per i ...

Oggi è il giorno dello Sciopero A Milano i mezzi sono regolari Roma - nidi e metro C chiusi : La prima fascia di agitazione è stata caratterizzata da qualche ritardo: la circolazione sulle linee di superficie è proseguita regolare, con qualche rallentamento per il corteo. Cancellato il 50% dei treni. Preoccupa però la seconda fascia

Roma si ferma per lo Sciopero delle partecipate. In Ama adesioni al 75% : Partecipazione da record, circa il 90%, anche tra i dipendenti di Roma Metropolitane, la società nata per programmare e appaltare le opere di mobilità di cui recentemente il Comune ha disposto la liquidazione. Chiusi anche gran parte degli asili comunali per l'assenza dei bidelli che curano i servizi di pulizia e portineria per conto di Roma Multiservizi

Le conseguenze dello Sciopero di oggi : oggi sciopero del trasporto pubblico e Alitalia Vienna, 25 ott - (Agenzia Nova) - Treni, autobus, metropolitane e gli aerei di Alitalia saranno fermi oggi in Italia per lo sciopero generale dei lavoratori del trasporto pubblico e aereo. Come riferisce il quotidiano austriaco “Die Presse”, Alitalia h

Alla vigilia dello Sciopero di venerdì a Roma - Raggi sempre più isolata anche nel M5S : Il fuoco amico arriva dal ministro Vicenzo Spadafora, braccio destro di Di Maio e uomo di collegamento con il Pd. «Roma e l’amministrazione restano un problema. È un’esperienza Alla quale sicuramente potevamo e dovevamo aspettarci molto di più» ha detto intervistato a Omnibus su La7

Penalisti in Sciopero contro la riforma della prescrizione : Gli avvocati Penalisti scendono di nuovo in campo per cercare di fermare la riforma della prescrizione. Proclamato, da oggi fino al 25 ottobre, uno sciopero che prevede l’astensione dalle udienze come forma di protesta contro la norma che "di fatto abroga - sostiene l'Unione Camere Penali Italiane - la prescrizione del reato dopo la pronunzia della sentenza resa dal giudice del primo grado". Una norma contro la quale i Penalisti già ...

Lufthansa - Sciopero delle hostess mentre si prepara per Alitalia : Gli assistenti di volo della compagnia tedesca sciopereranno domenica mattina, 20 ottobre, per la prima volta da 4 anni. Il sindacato Ufo chiede un aumento in busta paga dell’ 1,8% per i circa 22.000 assistenti di volo della compagnia

Indipendenza Catalana : a Barcellona è il giorno dello Sciopero generale : A Barcellona è stato di massimo allarme in vista della grande manifestazione degli indipendentisti che inizierà alle 17:00. Il 'Clasico' tra Barcellona e Real Madrid, match in programma il 26 ottobre e tra i più importanti dell'intero Globo, è stato rinviato a data da destinarsi per motivi di ordine pubblico. Oggi chiusa la Sagrada Familia. Potrebbe subire possibili disagi anche l'aeroporto internazionale 'El Prat' di Barcellona: al momento si ...