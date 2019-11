Salute | meno calorie e pasti distanti | la ricetta della longevità secondo l’esperto

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 9 novembre 2019) “Gli eccessi a tavola inibiscono l’autofagia, il più potente meccanismo anti-aging che esista nel nostro organismo“: salvaguarda l’integrità delle cellule, contribuisce a ripararne i danni, rallenta l’invecchiamento e ci aiuta ad aggiungereagli anni. Dal palco del Teatro alla Scala di Milano, vincitore del Premio ‘Lombardia è ricerca’, il biologo cellulare Guido Kroemer presenta la suadi: “Evitare gli zuccheri aggiunti, limitare i dolci e i carboidrati in generale, aumentare l’intervallo fra un pasto e l’altro“, suggerisce. E in questo senso non fa male, assicura, “saltare qualche volta la colazione o il pranzo“. “Dobbiamo usare il buon senso, dimenticare lo stereotipononna che rimpinza i nipoti“, raccomanda lo scienziato, professore alla Facoltà di Medicina ...

