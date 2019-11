LIVE Nuoto | Nico Sapio 2019 in DIRETTA finali 8 novembre | Record italiani di Mora nei

Fonte : oasport

(Di venerdì 8 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.48: Al via i 50 stile maschili con Deplano, Cielo, Miressi, Bocchia, Izzo, Orsi, Schlesinger e Vendrame 17.46: Natalia Foffi va ad un secondo dal minimo per Glasgow con 2’23″56 che vale il secondo posto, terza Angiolini in 2’26″05 17.44: E’ITALIANO PER FRANCESCA FANGIO!!!! Piange Francesca Fangio al traguardo dopo aver toccato in 2’20″56. Anche per lei arriva il pass per Glasgow!!! 17.42: A metà gara nettamente avanti Fangio davanti a Foffi 17.40: Al via nei 200 rana donne Scarcella, Angiolini, Pirovano, Fangio, Foffi, Zaborska, Togni, Cavagnoli 17.38: Secondo posto per Turchi in 1’54″38, terzo per Lamberti in 1’54″96 17.37: E’ITALIANO PER LORENZO! 1’50″45 primato nazionale e tempo limite per Glasgow per il nuotatore ...

zazoomnews : LIVE Nuoto Nico Sapio 2019 in DIRETTA. finali 8 novembre fari puntati su Benedetta Pilato. Bene Quadarella nei 400… - OA_Sport : LIVE Nuoto, Nico Sapio 2019 in DIRETTA. finali 8 novembre, fari puntati su Benedetta Pilato - enricospada2 : #nuoto #swimming #NicoSapio2019 Minuto per minuto tutti gli aggiornamenti live della prima giornata del meeting in… -