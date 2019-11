Oroscopo 8 novembre | Cancro deve stare attento ai malanni stagionali | male il Capricorno

L'Oroscopo della settimana dall'11 al 17 novembre : giornate interessanti per Cancro e Toro : L'Oroscopo dall'11 al 17 novembre spalanca le porte a una settimana piena di opportunità ed eventi. Lavoro, famiglia e amore, tutti questi campi vivranno degli attimi intensi. Qualche segno avrà una settimana colma di lavoro e questioni da sbrogliare. Qualcun altro farà degli incontri interessanti e altri ancora saranno pronti ad afferrare il traguardo. Approfondiamo leggendo le previsioni per ciascun segno. Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete – ...

L’Oroscopo di domani 8 novembre : le previsioni di Paolo Fox segno per segno : L’Oroscopo di domani 8 novembre: le previsioni di Paolo Fox segno per segno Oroscopo 8 novembre 2019 Paolo Fox Ariete. Si prospetta un buon fine settimana perché la Luna passerà nel tuo segno. Non sarà più contraria dopo oltre un mese e già questo è positivo. Hai comunque alcune situazioni da sbrogliare ancora. Amore: non mancano i consensi, Venere è con te….CLICCA QUI PER LE previsioni SUGLI ALTRI SEGNI ZODIACALI! L'articolo ...

L'Oroscopo di domani 8 novembre e classifica : ammiratore segreto per Leone - Toro pentito : L'oroscopo di domani, venerdì 8 novembre, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Si avvicina il plenilunio, per questo motivo ci si può sentire confusi e pensierosi. Alcuni segni si ritroveranno in piena fase evolutiva. Qualcuno dovrà combattere con delle insidie, altri faranno incontri di un certo spessore e altri ancora si destreggeranno tra lavoro e faccende domestiche. Anche le faccende di cuore avranno una loro importanza. ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia del 7 novembre : Leone magnetico - Pesci comprensivo : Configurazioni planetarie di tutto rispetto animano i cieli astrologici nelL'oroscopo dell'amore di coppia e garantiscono sentimenti. Se qualche tensione potrebbe inclinare il rapporto amoroso, Venere, Sole, Mercurio e Giove vegliano sugli affetti garantendo momenti romantici al Sagittario, Scorpione, Bilancia e Capricorno. Le previsioni astrali di giovedì esortano a manifestare apertamente i sentimenti, diradando alcune nuvole passeggere che ...

Oroscopo weekend 9-10 novembre : Gemelli fantasioso - soddisfazioni per Pesci : Durante il weekend del 9 e 10 novembre, i nativi Gemelli metteranno in atto la loro fantasia per trascorrere del tempo con il partner, mentre Leone potrebbe sentirsi piuttosto nostalgico. Sagittario dovrà prendere delle decisioni in merito a delle situazioni riguardanti l'ambito familiare, mentre per Pesci ci saranno tante soddisfazioni per quanto riguarda la famiglia. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine ...

L'Oroscopo dell'amore per i single del 7 novembre : Gemelli mutevole - Capricorno serio : L'oroscopo dell'amore per i single di giovedì approfondisce i transiti planetari fortunati e crea un varco per intraprendere la strada che porta alla felicità sentimentale. Luna in Pesci elargisce una sensibilità e un'emotività fuori dal comune, tanto che molti segni zodiacali dovranno faticare per vincere una fragilità direttamente collegata al bisogno di affetto. L'astro d'argento in quadratura ricollegherà Gemelli, Vergine e Sagittario a ...

L'Oroscopo di giovedì 7 novembre : Luna in quadratura a Pesci - Sagittario concentrato : Durante la giornata di giovedì 7 novembre, il passaggio della Luna in quadratura al segno dei Pesci, aiuterà i nativi del segno a promuovere diverse iniziative, mentre il Toro farebbe meglio ad aprirsi al dialogo per uscire fuori da una discussione, che sia con il partner oppure con un amico. Il Leone sarà sollecitato dai movimenti astrali di Giove e Venere, e in ambito sentimentale, i nativi del segno saranno spinti da tanto romanticismo, ...

