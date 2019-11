Con Io e Te riscopro la tv garbata e curiosa che piace al pubblico

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 7 novembre 2019) Paolo Giordano Il conduttore in seconda serata al sabato su Raiuno: «Torneremo anche a gennaio» Intanto diciamo subito che Pierluigi Diaco è una delle sorprese della stagione tv. Proprio lui, che ha 42 anni, fa radio da 27 anni e non era certo un habitué dei palinsesti. È partito pian piano su Rai1, d'estate, dopo pranzo, con un format pensato e condotto in prima persona, ossia Io e te, un salotto garbato nel quale si parla e ci si racconta. Poi la rete l'ha «promosso», sempre con Sandra Milo e Valeria Graci, in seconda serata al sabato dopo Ulisse di Alberto Angela et voilà!, ecco un successo che va oltre la contabilità dello share, comunque buono. «Non me lo aspettavo», ammette parlando di corsa come sempre. Diaco, Io e te di notte è diventato un caso e le interviste a Milly Carlucci o a Pippo Baudo sono state riprese da social e da siti news. «La liturgia della tv ha ...

