Caporalato | lavoratori dell' Est sfruttati nei campi | sette fermi ad Agrigento

Latina - braccianti sikh in piazza contro sfruttamento e Caporalato : “In azienda agricola imprenditore sparava per intimorire lavoratori” : Sono tornati in piazza a Latina i braccianti indiani sikh dell’Agro Pontino a tre anni dalla prima manifestazione del 2016, che per la prima volta ha mostrato il volto dello sfruttamento nell’agroalimentare laziale. In tremila si sono trovati ieri in piazza della Libertà, organizzati da Cgil Cisl e Uil, per chiedere la fine del caporalato e dello sfruttamento dei lavoratori delle campagne. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il ...