“La Breast Unit di Palazzo Baleani non chiuderà Sarà un punto di riferimento per le

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 6 novembre 2019) “non chiuderà, ma verrà potenziato e diverrà un centro di eccellenza polifunzionale per la salute della donna”. Le parole, tanto attese, sono state pronunciate ieri durante un incontro che si è tenuto nella sede deldi Corso Vittorio Emanuele II, 244 dall’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. “Non solo non vi è alcuna ipotesi di chiusura, ma verranno implementate le attività della struttura che diventerà il Centro Salute della Donna. Non si toglie nulla, ma si porteranno nuovi servizi”.“Si avvierà un percorso multidisciplinare di livello regionale - ha spiegato D’Amato - per l’individuazione e la sorveglianza del rischio ereditario per le donne con mutazione BRCA e questo, accanto alle altre attività sanitarie del ...

