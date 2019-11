“Eri un eroe ed un guerriero” La sua città e l’Italia intera salutano Matteo | uno dei 3

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Si chiamavaGastaldo ed era un vigile del fuoco, uno dei tre che ha perso la vita dopo l’esplosione nell’edificio a Quargnento, in provincia di Alessandria. Lo definiscono “” e “. E tale era davvero., 47 anni, non era persona da tirarsi indietro di fronte al pericolo. “Sto pensando come riuscire ad andare al lavoro domani alle 8… Sveglia alle 5 e via. Piuttosto a piedi”, aveva scritto su Facebook nelle ore dell’alluvione che aveva colpito pesantemente la sua Gavi. Non voleva far mancare il proprio sostegno al comando provinciale, presso cui era in servizio, nonostante le difficoltà per raggiungere Alessandria dalla val Lemme. Coraggioso ed esperto, non sapeva però a cosa andava incontro quando – con i colleghi Marco Triches e Antonio Candido, anche loro deceduti – è intervenuto in un cascinale disabitato di via San Francesco per domare un incendio. È stato ...

