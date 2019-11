Carmen Consoli Dovremmo prendere esempio dal Cile | i social? Mai messo un

Da Carmen Consoli a Calcutta : i duetti di Elisa nel doppio album «Diari Aperti (Segreti Svelati)» : Elisa, Diari ApertiElisa, Diari ApertiElisa, Diari ApertiElisa, Diari ApertiElisa per Save The Children Elisa per Save The Children Radio Italia 2018: il portfolio di Vanity FairPino E', il concerto per Pino Daniele (7 giugno 2018)Diari Aperti (Segreti Svelati), l’ultima fatica discografica di Elisa, uscirà il 15 novembre con un doppio album, impreziosito da brani inediti e duetti esclusivi. Un nuovo tassello da aggiungere ...

Svelati i segreti del nuovo cofanetto di Elisa - anche Carmen Consoli tra duetti e inediti (tracklist) : Sono finalmente annunciati i brani del nuovo cofanetto di Elisa, in uscita il 15 novembre e poco prima del tour che condurrà nei palasport a cominciare dal 19 novembre, quando terrà la prima data della tournée al PalaInvent di Jesolo. Come già annunciato, il cofanetto sarà composto da due volumi, il primo dei quali contenente la tracklist della versione madre di Diari Aperti che Elisa ha rilasciato il 26 ottobre del 2018. Il disco sarà ...

X Factor 2019 : Sofia canta L’ultimo Bacio di Carmen Consoli (VIDEO) : X Factor 2019: Sofia canta L’ultimo Bacio di Carmen Consoli. Il video dell’esibizione. Stasera è partito il primo live di X Factor 2019, in onda da oggi ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno. Nella puntata di stasera i concorrenti sono stati suddivisi in tre manche che produrranno tre concorrenti al ballottaggio che si sfideranno per non essere eliminati alla prima puntata. La prossima a esibirsi è: Sofia Tornambene canta L’ultimo ...

Levante : "Mi paragonavano a Carmen Consoli. Ero onorata - ma capivo che per me non c'era posto" : “Il mio nome Claudia vuol dire la claudicante, la zoppa. E Levante vuol dire alzarsi in piedi. La vita di Claudia è stata difficile da subito. Levante invece mi ha dato le ali per risollevarmi, quando a nove anni la mia infanzia felice è stata interrotta dalla morte di papà”. Due nomi, due approcci alla vita, una sola persona: nata Claudia Lagona, cresciuta e conosciuta a tutti come Levante. Il soprannome le ...

Carmen Consoli : la cantantessa protagonista di un tour in punta di plettro tra l’Avana - Miami e New York : Definita dal New York Times “Magnifica combinazione tra una rocker e un’intellettuale…una voce piena di dolore, compassione e forza”, e descritta così dal New Yorker “Ha una voce bellissima e canzoni appassionate che non hanno bisogno di traduzioni”, Carmen Consoli, chitarra, tacchi a spillo, verve di performer grintosa e passionale e indiscusso punto di riferimento della musica italiana al femminile, torna a calcare i ...

Carmen Consoli in Tour Mondiale - si parte da Cuba : Definita dal New York Times "Magnifica combinazione tra una rocker e un'intellettuale... una voce piena di dolore, compassione e forza", e descritta così dal New Yorker "Ha una voce bellissima e canzoni appassionate che non hanno bisogno di traduzioni", Carmen Consoli, chitarra, tacchi a spillo, verve di performer grintosa e passionale e indiscusso punto di riferimento della musica italiana al femminile, torna a calcare i palcoscenici di tutto ...

Annunciato l’Eco di Sirene World Tour di Carmen Consoli - nuove date da Cuba a New York : Dopo aver trascorso l'estate in giro per l'Italia, il nuovo Tour mondiale di Carmen Consoli porterà la cantantessa e le sue canzoni sui palcoscenici di grandi città oltre l'Atlantico. La sua Tournée Eco di Sirene supererà i confini europei con una serie di date nelle Americhe e a Cuba: il nuovo Tour europeo di Carmen Consoli, in partenza a novembre 2019, andrà in scena a L'Havana, Santiago del Cile, New York, Boston, Miami, Los Angeles e San ...