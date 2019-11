Alessandria | esplode una cascina | morti tre vigili del fuoco

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 5 novembre 2019) Luca Sablone Tra le macerie trovate delle bombole con timer: non si esclude la pista del dolo. Nell'aria c'è un forte odore di gas Tragedia nella notte a Quargnento, in provincia di, dove tredelhanno perso la vita mentre stavano tentando di spegnere un incendio divampato in unle disabitato. Il terzo corpo privo di vita è stato trovato solo successivamente. Per i tre non c'è stato nulla da fare: sono stati travolti dalle fiamme senza alcuno scampo. Feriti altri due pompieri e un carabiniere: stando a quanto si apprende dalle prime informazioni disponibili, non sarebbero in pericolo di vita. Come riportato da Il Piccolo, tra le macerie sarebbero state rinvenute delle bombole con timer: una di questa è inesplosa ed è stata sottoposta al sequestro. Nell'aria c'è un forte odore di gas. Sul posto sono arrivati anche gli artificieri. #Quargnento ...

