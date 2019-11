Mafia Capitale | Pignatone | ' le critiche dei legali? Non hanno neppure letto l' articolo'

Mafia Capitale - difesa Buzzi chiede scarcerazione : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – L’avvocato Alessandro Diddi ha presentato questa mattina alla Corte d’Appello di Roma un’istanza per chiedere la scarcerazione di , uno dei protagonisti dell’. Una decisione presa alla luce della . Il difensore, in subordine alla revoca della misura cautelare, chiede che il suo assistito, attualmente detenuto nel carcere di Tolmezzo, vada ai domiciliari. L'articolo Mafia Capitale, ...

Giuseppe Pignatone : "Mafia capitale? Nessun azzardo - a Roma clan e corruzione minano la democrazia" : A circa due settimane dalla sentenza della Corte di Cassazione sul processo Mondo di Mezzo, Giuseppe Pignatone - già procuratore capo di Roma - interviene sulla questione su La Stampa. Lo fa per sottolineare che, nonostante l’esito del procedimento di Mafia Capitale, Roma non è immune da criminalità organizzata e corruzione, al contrario, la città è condizionata da questi fenomeni:“Roma non ...

La delusione di Mafia Capitale ora può creare mostri politici : Roma. “Dovremmo abituarci ora a parlare di ex Mafia Capitale”, esordisce così il professore Giovanni Fiandaca, voce squillante, tra quelle che non hanno mai creduto alla tesi di una Cupola all’ombra del Cupolone. La sesta sezione penale della Cassazione gli ha dato ragione. “Sono molto amareggiato d

Marino : «Mafia Capitale? Fu un danno. Il Pd la utilizzò contro di me» : Professor Ignazio Marino, la Cassazione ha stabilito che il Mondo di mezzo non era mafia, ma un sodalizio criminale. Per la città è un motivo di sollievo non avere questa etichetta....

Mafia CAPITALE/ Una sconfitta per la procura - un passo avanti nella lotta alle mafie : certo una sconfitta per la procura, ma non deve prevalere l'ansia di politicizzare la vicenda. Dev'essere il giudice a stabilire chi è mafioso

I 39 morti in un tir a Essex e il fuggi-fuggi lessicale da Mafia Capitale : Trentanove corpi di migranti morti nel vano di un Tir a Essex in Gran Bretagna e tutte le cose meschine che si dicono sugli sbarchi e il rischio delle traversate e l'incentivo a partire vengono improvvisamente messe a nudo, con la loro crudeltà da nulla e le sterili polemiche che ne derivano. Di

In Cassazione schiaffo ai pm : "Mafia Capitale non è mafia" : Stefano Vladovich Escluso il 416 bis, si torna in Appello per il ricalcolo delle pene. Esultano i difensori di Buzzi e Carminati Mondo di Mezzo: per la Cassazione non è mafia. Cinque anni e tre gradi di giudizio che hanno ribaltato le sentenze precedenti, fino a ieri quando gli «ermellini» del Palazzaccio hanno cassato: il sodalizio criminale con a capo Massimo Carminati, il «nero» di Romanzo Criminale, e il ras delle Coop rosse, ...

“Mafia Capitale” non era Mafia. Smontata l’accusa della Procura : La sentenza della Cassazione, cade il regime di carcere duro per Carminati e Buzzi. Ora l’Appello bis per il ricalcolo delle pene. Raggi: «Pagina buia, ma andiamo avanti»

Mafia Capitale : Balsamo - 'attendo motivazioni - mafia non è solo controllo territorio' : Palermo, 23 ott. (Adnkronos) - "Aspetto di leggere le motivazioni non conoscendole non ritengo sia il caso di fare alcun commento". Così Antonio Balsamo, magistrato rappresentante per l'Italia all'Onu, a margine di una conferenza a Palermo, commenta con l'Adnkronos la sentenza emessa ieri dalla Cort

Mafia Capitale - Cassazione : cade l’associazione mafiosa : I giudici di terzo grado ribaltano la sentenza d’Appello. Già in primo grado non era stata riconosciuta l’aggravante

Su Mafia Capitale abbiamo esagerato? : (foto: Matteo Nardone/Pacific Press/LightRocket via Getty Images) L’inchiesta Mafia Capitale, che era cominciata nel 2014 e aveva portato all’arresto di decine di persone che facevano parte di un’organizzazione criminale che controllava appalti e finanziamenti pubblici a Roma, si è conclusa senza che sia stato riconosciuto il reato di associazione mafiosa. Il 22 ottobre la VI sezione penale della Corte di Cassazione ha escluso ...

Mondo di mezzo - Cassazione annulla il 416 bis non è Mafia capitale : Cade l'accusa di associazione mafiosa per gli imputati del processo sul cosiddetto "Mondo di mezzo". Lo ha stabilito la Cassazione

Mafia Capitale - la moglie di Carminati : «Riporto a casa mio marito» : «È caduta la Mafia». «Sicuro, siamo sicuri?», chiede a chi le sta seduto accanto, Alessia Marini. La moglie di Massimo Carminati cerca di decifrare velocemente cosa...