Con Overwatch 2 Blizzard spera di influenzare l' industria e l' approccio alla

Overwatch su Switch : una Conversione Con compromessi eccessivi? - analisi comparativa : Overwatch su Switch è disponibile. Il gioco gira, è giocabile ed attrae i possessori della console, ma i limiti tecnici del chipset mobile Tegra X1 plasmano un'esperienza che rinuncia al gameplay core che ha reso il gioco godibile sulle altre piattaforme. Tutte le altre versioni del gioco di Blizzard girano infatti a 60fps, ma il porting per Switch limita il frame-rate a 30fps. Si tratta di una soluzione tecnica quasi irrinunciabile per rendere ...

Overwatch 2 annunciato : tutte le novità su storia - PvP e gameplay dal BlizzCon : Dopo averlo richiesto a gran voce, Overwatch 2 arriva finalmente a scaldare i cuori di tutti gli appassionati videogiocatori che hanno affollato - o affollano ancora - i server dell'hero shooter a marchio Blizzard Entertainment. Dopo aver consegnato al mondo l'indiavolato actionRPG Diablo 4, la compagnia americana ha infatti annunciato in via ufficiale quest'altro attesissimo sequel. L'occasione è arrivata dal BlizzCon 2019, grande evento ...

BlizzCon 2019 : in arrivo Diablo IV - Overwatch 2 ed una nuova espansione di World of Warcraft : Ieri ad Anaheim, California, ha preso il via la tredicesima edizione del Blizzcon, l’evento che dal 2005 quasi annualmente Blizzard organizza per chiamare a raccolta i fan più sfegatati dei propri titoli e presentare loro le novità in arrivo nel corso dell’anno successivo ed i giochi in lavorazione, diventando anche l’occasione per celebrare le finali mondiali delle principali competizioni esport legate ai videogiochi ...

Overwatch 2 annunciato alla BlizzCon 2019 tra trailer - gameplay - l'eroe Sojourn - PvP - PvE e molto altro : Il mondo ha ancora bisogno di eroi verrebbe da dire e Blizzard lo sa bene. alla BlizzCon 2019 c'è infatti stato spazio per la conferma di un rumor che in forme diverse circolava da orma diversi mesi: Overwatch 2 è realtà.In attesa di raccogliere esattamente ogni informazione sul progetto ci troviamo di fronte a un titolo che sarà legato a doppio filo al primo capitolo con elementi cosmetici e progresso ottenuti che potranno essere trasposti nel ...

Overwatch 2 : Blizzard avrebbe inavvertitamente svelato una nuova immagine a pochi giorni dalla BlizzCon : Blizzard è riuscita a far trapelare alcune informazioni che suggeriscono che durante la BlizzCon potrebbe essere annunciato un nuovo capitolo di Overwatch. Dopo aver pubblicato delle immagini che indicherebbero le nuove abilità di Tracer, il sito ha mostrato per breve tempo un artwork che vede la presenza di un nuovo eroe.La nuova immagine, intitolata "ow2-fine-art-gallery.png" nell'URL, mostra alcuni degli eroi più famosi di Overwatch pronti ...

Overwatch 2 : trapelano nuove immagini Con le possibili abilità di Tracer : A pochi giorni dal probabile annuncio di Overwatch 2 alla BlizzCon 2019, ecco spuntare in rete nuove potenziali immagini del titolo dedicate a Tracer. Mentre l'evento inizierà venerdì 1 novembre, gli screenshot mostrerebbero le abilità dell'eroe e alcune skin.A causa della qualità delle immagini, non abbiamo la migliore visione di questi talenti, ma sembra ce ne siano due per ogni livello. Possiamo aspettarci che ciò risulti vero per tutti i ...

Overwatch 2 potrebbe essere incentrato sul PvE Con una forte componente narrativa e dovrebbe chiamarsi "Overwatch : Capitolo 2" : Nelle ultime ore sono emersi interessanti rumor sul nuovo Overwatch che dovrebbe essere presentato questa settima alla Blizzcon.Secondo delle fonti in possesso di ESPN, la compagnia presenterà il nuovo gioco con un nuovo logo, nuove modalità di gioco, mappe, eroi e funzionalità PvE. A giugno è stato precedentemente rivelato che Blizzard stava lavorando su un Overwatch 2 incentrato sul PvE, con Blizzard che stava assegnando risorse da altre aree ...

Diablo 4 e Overwatch 2 all'orizzonte? Il programma della BlizzCon 2019 suggerisce possibili importanti annunci : Dando uno sguardo agli orari dell'imminente BlizzCon, sembra che siano in arrivo alcuni annunci piuttosto importanti.Il programma della BlizzCon della prossima settimana presenta i "soliti noti". Aggiornamenti su Warcraft, su Overwatch e gli esports sono tutte cose che ci aspettiamo all'evento. Ma il Mythic Stage sembra piuttosto vuoto, con 4 slot che presentano la dicitura "coming soon" (via VGC).Non c'è alcuna garanzia che ognuno di questi ...

Overwatch 2 - Diablo 4 e Diablo 2 Remastered in arrivo alla BlizzCon? : In attesa della nuova edizione del Blizzcon, le voci di corridoio si inseguono.In questo caso a muovere gli animi è l'utente Twitter "Metro", il quale già in passato ha portato diverse anticipazioni al riguardo rivelatesi corrette.Ebbene su Twitter sono stese pubblicate una serie di indiscrezioni piuttosto interessanti: si parla tra le altre cose di una serie di annunci che sarebbero in arrivo durante l'evento. Tra questi annunci ci sarebbe ...

Nella versione Switch di Overwatch i Joy-Con potranno essere usati come puntatori sullo schermo : Overwatch su Nintendo Switch avrà opzioni di controllo aggiuntive e tra queste ce ne sarà una che consentirà ai giocatori di puntare i controller Joy-Con sullo schermo quasi come un puntatore laser.In una nuova intervista con Vooks, questo schema di controlli è stato confermato dal principale produttore del gioco, Wes Yanagi. Questo schema, a quanto pare, non è una semplice novità con cui giocare per alcuni minuti, poiché Yanagi conferma che uno ...