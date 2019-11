Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 novembre 2019) Due minorenni danno fuoco aidi un senzatetto,un terzo ragazzo riprende la scena con un. Durano 11 secondi le immagini che vengono poi fatte girare sui social, per vantarsi di quella che non può definirsi una bravata. Anche perché la vittima della violenza, pur non avendo avuto conseguenze, appare completamente disarmata, inerte, non reagisce al gesto. Si vedono due giovani che usano altrettanti accendini per infiammare idell’uomo, che viene ripreso di spalle. Le immagini sono state intercettate dal blogAzzurra, che ha denunciato l’accaduto realizzando un servizio. I carabinieri si sono mobilitati e hanno avviato indagini per identificare i protagonisti dell’episodio che getta una luce sinistra su quanto accaduto l’1 ottobre quando di notte si è sviluppato un incendio sull’imbarcazione Il Gladiatore, un ...

cristinapasque : RT @fattoquotidiano: Chioggia, fanno un video col cellulare mentre bruciano i capelli a un clochard. Indagine dei carabinieri su gruppo di… - Noovyis : (Chioggia, fanno un video col cellulare mentre bruciano i capelli a un clochard. Indagine dei carabinieri su gruppo… - fattoquotidiano : Chioggia, fanno un video col cellulare mentre bruciano i capelli a un clochard. Indagine dei carabinieri su gruppo… -