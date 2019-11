Roma In atto censimento permanente della popolazione e delle abitazioni

Giorgio Tirabassi - sospiro di sollievo per l'attore Romano : «È fuori pericolo». E lui scrive su Facebook : «Sto bene» : Giorgio Tirabassi è stato colpito da infarto ma ora è fuori pericolo. A riferirlo è l'agenzia Adnkronos, citando "fonti vicine alla famiglia". Nella mattinata,...

Giorgio Tirabassi - sospiro di sollievo per l'attore Romano «È fuori pericolo» : Giorgio Tirabassi è stato colpito da infarto ma ora è fuori pericolo. A riferirlo è l'agenzia Adnkronos, citando "fonti vicine alla...

Ciro Petrone e Federica Caputo/ I fan ricordano ancora il Romantico gesto dell'attore - Temptation Island Vip - : Ciro Petrone e Federica Caputo sono stati i primi a lasciare le spiagge di Tempation Island Vip 2019. I due innamorati si scambiano dolci messaggi sui social.

Matteo Renzi e Matteo Salvini - patto segreto : obiettivo - evitare Romano Prodi al Quirinale : Matteo Renzi avrebbe cambiato idea. Ora l'idea di un ritorno alle urne in tempi brevi gli andrebbe benissimo. In primis per la crisi che si sta vivendo all'interno dell'esecutivo giallorosso e che andrà a rafforzare il consenso del centrodestra. Ma la seconda motivazione è che se su va a votare dopo

Giulia Bongiorno sindaco di Roma? Patto Salvini-Meloni - lei smentisce ma anche Travaglio conferma : La voce circola da tempo, puntualmente smentita dalla diretta interessata. In più occasioni, Giulia Bongiorno ha detto che no, lei non farà il sindaco di Roma. "Io so le cose che so fare e le cose che non so fare - disse la senatrice leghista a Radio 24 lo scorso aprile -. Sicuramente non sono in gr

Federica De Benedittis e Giulio Corso : le nozze Romantiche degli attori de Il Paradiso delle signore : Federica De Benedittis e Giulio Maria Corso, protagonisti della fiction Il Paradiso delle signore, si sono sposati. Le nozze romantiche sono state celebrate alla presenza di tutti i membri del cast dello show, accorsi per applaudire i due attori. La coppia si è conosciuta proprio sul set della fiction dove lei interpreta Roberta Pellegrino e lui Antonio Amato. Un amore cresciuto lontano dalle telecamere e protetto sempre da occhi indiscreti sino ...

Chiara Ferragni a Roma - cena nella nota trattoria di Trastevere. Ma i fan notano un dettaglio : «Non è possibile...» : Chiara Ferragni a Roma, cena nella nota trattoria di Trastevere. Ma i fan notano un dettaglio: «Non è possibile...». L'influencer più famosa del mondo sta...

Roma - Smalling ha convinto il club giallorosso : già avviati i contatti con il Manchester United per il riscatto : Le prestazioni fornite dal difensore inglese hanno convinto la Roma a lavorare sul riscatto, nelle prossime settimane possibile un incontro con lo United La Roma si è innamorata di Chris Smalling, il difensore inglese infatti ha conquistato la totale fiducia dell’ambiente e di Paulo Fonseca, grazie alle super prestazioni fornite nelle cinque partite giocate tra Europa League e Serie A. Fabio Ferrari/LaPresse Secondo quanto riferito ...

Trattorie e osterie del cinema a Roma : 9 indirizzi iconici : Dalla Sora LellaCencio la ParolacciaSpaghetti e maccaroni Bettole, osterie e TrattorieLa Veranda dell'Hotel ColumbusNecci al Pigneto Osteria dell'Antiquario Al Biondo Tevere Osteria MarguttaSono solo un set, ma Trattorie e osterie Romane hanno fatto, anche loro, la storia del nostro cinema. Per la Festa del cinema di Roma fino al 27 ottobre, abbiamo voluto raccogliere le più famose in una guida infallibile per dare la più compiuta soddisfazione ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Ottobre : Lo sciacallo. Vilipendio di cadavere. Roma - giovane difende la fidanzata scippata e viene ucciso : Capitale Un colpo alla nuca a freddo: Luca morto per pochi euro Roma – Davanti a un pub, mercoledì sera in due aggrediscono “per la borsa” Anastasia. Il ragazzo reagisce: viene ucciso da un proiettile sparato alle spalle di Vincenzo Bisbiglia Squadra che perde di Marco Travaglio Da quando il procuratore Giuseppe Pignatone ha raggiunto la meritata pensione, non si fa che invocare per la Procura di Roma la massima “continuità” con ...

Caffè Letterario EuRoma2 presenta ‘E poi venne il coraggio. Storie di mamme che combattono il buio’. 25/10 ore 18 : Roma – Venerdì 25 ottobre, alle ore 18:00, nello spazio del Caffè Letterario del Centro Commerciale Euroma2, si svolgerà la presentazione del Libro “E poi venne il coraggio. Storie di mamme che combattono il buio”, scritto dal giornalista e biografo Roberto Scanarotti per il Centro Regionale Sant’Alessio. L’incontro sarà moderato dal giornalista Carlo Albertazzi, caporedattore di Rai Gr Parlamento. Il libro ripercorre le Storie di vita di ...

Roma - sfratto rinviato per lo storico Caffè Greco. Ministero alavoro per evitare chiusura : È stato rinviato alla fine del gennaio 2020 lo stratto dello storico Caffè Greco, in via dei Condotti a Roma. Niente forza pubblica, dunque, per liberare lo storico locale nel centro della Capitale, che rischia di chiudere per il mancato accordo con il proprietario delle mura, l’ospedale Israelitico. “Stamattina abbiamo ricevuto un atto giudiziario che conferma la fissazione dell’udienza il 14 novembre prossimo e obbliga le parti, sia il ...

Martin Scorsese a Roma con The Irishman : «A volte ho fatto film solo perché c’era DiCaprio» : The IrishmanRobert De Niro - "The Irishman"The IrishmanThe Irishman due giovani De Niro e Joe PesciThe Irishman - Il posterRobert De Niro Al Pacino - The IrishmanAlcune delle leggende di The Irishman The Irishman - De NiroServiva probabilmente Netflix a far riunire sotto lo stesso tetto cinematografico quattro grandi attori di Hollywood (Al Pacino, Robert De Niro, Harvey Keitel e Joe Pesci) e loro regista preferito, Martin Scorsese. Un’intera ...

Sampdoria-Roma 0-0 - Ranieri : «Soddisfatto e ora andiamo avanti» : A Marassi "contatto" fra un gruppo di circa 70 supporter giallorossi e alcuni blucerchiati: scambio di urla e insulti, poi sono arrivati gli agenti e hanno riportato l'ordine