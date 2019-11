Miami | ristoratore pugliese muore in un incidente stradale in moto

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 2 novembre 2019) Non ce l'ha fatta il 39enne Raffaele Mitrugno, ilitaliano originario di Brindisi, che nella giornata di giovedì 31 ottobre è stato travolto da un'auto a, negli Stati Uniti. La vittima viaggiava a bordo del suo scooter a marca Vespa e procedeva tranquillamente sulla Us 1 Southwest 17th Avenue, quando all'improvviso una berlina lo ha colpito in pieno. Mitrugno è caduto sull'asfalto e le ferite da lui riportate sono state giudicate molto gravi sin da subito, tanto che è spirato poco dopo....

