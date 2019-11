NBA | risultati 1° novembre | Melli vince contro Denver | Belinelli ko con i Clippers di un

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 1 novembre 2019) Presenza nel quintetto titolare e vittoriaNuggets. E’ una serata da incorniciare per Nicolò, che ha iniziato nello “starting five” di New Orleans Pelicans, vittoriosi per 122-107. Una partita che si è decisa nel terzo quarto, quando i padroni di casa hanno allungato sulla doppia cifra il proprio vantaggio, gestito poi nell’ultima frazione. Buona la prestazione dell’ala azzurra che ha messo a referto 7 punti, 4 rimbalzi e 2 assist in 18 minuti di gioco. Decisivi per New Orleans i 26 punti di Jahil Okafor e i 25 di Brandon Ingram. Perè la seconda sconfitta consecutiva, che conferma un inizio di stagione sottotono rispetto alle aspettative iniziali. Il migliore è stato Michael Porter Jr con 15 punti, mentre Nikola Jokic si è fermato a 13 punti, 6 assist e 6 rimbalzi in 27 minuti di impiego. Uno spaziale Kawhi Leonard batte quasi da solo i San ...

GnrDre : RT @SkySportNBA: ? #Leonard batte gli #Spurs, prima gioia di #Melli ?? C’è un rookie che non smette di stupire ?? Tutti i risultati: https://… - SkySport : RT @SkySportNBA: ? #Leonard batte gli #Spurs, prima gioia di #Melli ?? C’è un rookie che non smette di stupire ?? Tutti i risultati: https://… - SkySportNBA : ? #Leonard batte gli #Spurs, prima gioia di #Melli ?? C’è un rookie che non smette di stupire ?? Tutti i risultati:… -