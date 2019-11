MotoGP | Qualifiche GP Malesia 2019 | Yamaha e Dovizioso in grande spolvero | pronti a

Fonte : oasport

(Di venerdì 1 novembre 2019) Fabio Quartararo ha subito messo le cose in chiaro nelle prove libere del GP delladi. Il transalpino non ci stava a finire nel “dimenticatoio” per un intero weekend dopo che a Phillip Island è stato autore di una caduta al venerdì che gli ha impedito di girare, ed è stato poi centrato incolpevolmente in curva 2 da Danilo Petrucci nelle concitate prime fasi della corsa. E così si è preso entrambe le sessioni odierne con una forza agonistica invidiabile, nonostante accusi ancora qualche piccolo acciacco, dimostrandosissimo per andare a caccia domani della quinta pole position stagionale e, forse, anche della prima storica vittoria. Dopo una prima sessione in cui il francesino si è giocato la testa della classifica a suon di sorpassi virtuali col compagno Franco Morbidelli, nel caldissimo pomeriggio ha deciso di improvvisarsi supereroe e di staccare ...

zazoomnews : MotoGP GP Malesia 2019: previsioni meteo per gara e qualifiche. Rischio pioggia elevato a Sepang - #MotoGP… - zazoomnews : MotoGP su TV8 GP Malesia 2019: a che ora iniziano le qualifiche e come vederle gratis e in chiaro. Palinsesto diret… - zazoomblog : MotoGP su TV8 GP Malesia 2019: a che ora iniziano le qualifiche e come vederle gratis e in chiaro. Palinsesto diret… -