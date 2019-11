Matteo Trentin | ‘Dopo i Mondiali mi stavo infilando in un tunnel pericoloso’

Matteo Trentin - la forte delusione Mondiale ed il divertimento con i figli : “mi stavo infilando in un tunnel pericoloso - adesso mi travesto da Batman” : E’ passato un mese da quel deludente secondo posto di Matteo Trentin ai Mondiali di ciclismo su strada dello Yorkshire. Il ciclista italiano ha regalato emozioni fortissime nella volata finale a tutti i tifosi azzurri, ma si è dovuto arrendre a Pedersen, nuovo campione del mondo. AFP/LaPresse Una volata che per Trentin stava diventando più che una ‘semplice’ delusione: “ci ho ripensato tante, troppe. Stava ...

Ciclismo - Matteo Trentin : “Mi brucia ancora - Pedersen però è stato più forte. Nel 2020 punto agli Europei - ma al Mondiale 2021 ci riprovo” : E’ passato un mese dalla prova in linea dei Mondiali di Ciclismo e da quella domenica rimasta ancora nella testa di tanti sportivi italiani. Anche il principale protagonista ha fatto fatica a cancellare quel momento, quella volata, quel secondo posto che lascia tanto amaro in bocca. Matteo Trentin ha assaporato l’idea di vestire la maglia iridata, finita poi sulle spalle del danese Pedersen. Il ciclista Trentino è stato intervistato ...

Ciclismo - Criterium di Saitama 2019 : Arashiro vince davanti a Bernal e Roglic. Matteo Trentin sesto - Froome assente : Yukiya Arashiro ha vinto il Criterium di Saitama, tradizionale kermesse che si disputa nella città giapponese. Grande spettacolo e tanto pubblico per l’evento celebrativo messo in piedi da ASO (la società organizzatrice del Tour de France), la corsa di 59,5 chilometri ha regalato l’attacco del padrone di casa all’ultimo giro e così l’alfiere della Bahrain-Merida è riuscito a imporsi precedendo in volata il colombiano Egan ...

Ciclismo - Matteo Trentin : ‘Mi sento sempre male - continuo a pensare ai Mondiali’ : L’immagine più amara della stagione di Ciclismo per gli appassionati italiani è senz’altro quella del secondo posto di Matteo Trentin ai Mondiali in Yorkshire. Gli azzurri non partivano tra i favoriti per la corsa iridata, ma nel finale tutto sembrava essersi messo nel modo migliore per portare il capitano designato Trentin verso il successo. Dopo aver accarezzato il sogno di rivedere un italiano in maglia iridata, il risveglio è stato brusco e ...

Tour of Guangxi 2019 - risultato quinta tappa : doppietta di Fernando Gaviria! Matteo Trentin ancora una volta terzo : Seconda vittoria di tappa al Tour of Guangxi 2019 per Fernando Gaviria. Il colombiano della UAE Team Emirates, ha battuto nella volata di Guilin il tedesco Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) e Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), nuovamente terzo per la quarta volta in cinque giorni. Grande beffa a danno della Deceuninck-Quick Step e della Bora-Hansgrohe dopo tutto il lavoro svolto nei chilometri finali che poi non è stato concretizzato. La ...

Tour of Guangxi 2019 - risultato prima tappa : Fernando Gaviria vince in volata - Matteo Trentin ottimo terzo : Fernando Gaviria ha vinto la prima tappa del Tour of Guangxi, 135 km con partenza e arrivo a Beihai caratterizzati da un percorso pianeggiante. Il colombiano è riuscito a imporsi allo sprint nella frazione d’apertura di questo appuntamento cinese inserito nel calendario World Tour e che chiude la stagione del grande ciclismo. Il velocista della UAE Emirates non vinceva addirittura dal Giro d’Italia quando approfittò del discusso ...

Ciclismo - Matteo Trentin : “Prenoto la rivincita ai Mondiali : tra due anni in Belgio. Ieri un argento amaro” : Matteo Trentin sta cercando di smaltire la delusione per il secondo posto ottenuto Ieri ai Mondiali di Ciclismo, l’azzurro ha perso lo sprint col danese Mads Pedersen quando sembrava essere il favorito per mettersi al collo la medaglia d’oro. Il Trentino ha analizzato la sua prestazione ai microfoni di Radio Anch’Io Sport: “È un argento ancora amaro, è come mangiare una mela rossa ma che è ancora verde. Ha quel sapore lì. ...

Ciclismo - Matteo Trentin : “Pedersen è stato più forte e io sono arrivato secondo. L’argento va accettato” : Rabbia e amarezza: sono questi i sentimenti che albergano nell’animo di Matteo Trentin al termine della prova in linea dei Mondiali 2019 di Ciclismo in Yorkshire. Il capitano azzurro, leader designato dal CT Davide Cassani per la conquista di un iride che mancava dal 2008, aveva voglia di interrompere il digiuno. L’evoluzione della corsa è stata perfetta e l’Italia ha corso da squadra leader, conscia delle proprie possibilità, ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : dove ha perso l’oro Matteo Trentin? Tante energie spese per seguire Van der Poel. E quella volata…Luca Saugo : Per Matteo Trentin la vittoria del Campionato del Mondo 2019 di Ciclismo su strada sembrava ormai una formalità quando, all’inizio dell’ultimo giro, Mathieu Van der Poel si staccava incredibilmente dalla testa della corsa, vittima di una crisi nerissima. In quel momento l’azzuro si ritrovava in un quartetto composto dal compagno di nazionale Gianni Moscon, dal danese Mads Pedersen e dallo svizzero Stefan Kung, tutti corridori ...

Mondiali di ciclismo 2019 – Matteo Trentin accetta la sconfitta : “mi roderà per tutto l’anno - ma Pedersen ha meritato” : Il corridore italiano ha parlato dopo il secondo posto ottenuto ad Harrogate, ammettendo la superiorità del proprio avversario Matteo Trentin mastica amaro dopo il Mondiale, sfumato per una manciata di metri a favore del danese Pedersen. L’azzurro chiude al secondo posto con la medaglia d’argento al collo, palesando tutta la propria delusione ai microfoni della Rai nel post gara: “è stata una corsa veramente dura con ...

