Commisso | «Usiamo la Var e diamo la possibilità di chiedere il challenge»

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 1 novembre 2019) Il presidente della Fiorentina, Rocco, ha parlato della sua squadra in occasione della terza tappa di Sportweek Talk, ma anche dell’universo calcio italiano. Parte dal suo passato, dalla sua storia per approdare al progetto stadio che è oramai partito «Abbiamo comprato i terreni per il nuovo centro sportivo, i lavori per ripulirli sono già iniziati. Sarà il più grande d’Italia, è il mio primo regalo per Firenze» Poi sulla Serie A: «Mi piacciono il 99% delle cose. Però vanno migliorate le strutture e le… polemiche arbitrali. Come? Usando la Var. La tecnologia c’è, sfruttiamola: contro il Napoli e la Lazio non è stato fatto. Ci si deve evolvere per rendere tutto più equo. Elaagli allenatori di chiamare il» L'articolo: «la Var eladiil» ilNapolista.

