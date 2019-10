Whirlpool | il corteo a Napoli aperto da un crocifisso con operaio

Sciopero Whirlpool a Napoli - lavoratori in corteo con un "operaio" crocifisso. FOTO : Manifestazione nel centro della città partenopea. I sindacati hanno confermato l'agitazione nonostante la decisione della multinazionale americana di ritirare la cessione ed evitare il licenziamento collettivo dei 420 dipendenti del sito produttivo di Napoli est

Whirlpool - operai in corteo per le vie di Napoli : “Azienda si è presa gioco del Governo - se chiude fabbrica qui resta il deserto” : Lavoratori Whirlpool in corteo per le vie di Napoli, dopo la notizia della chiusura della sede partenopea dal primo novembre. Circa 200 gli operai che hanno manifestato la loro delusione dopo i numerosi tavoli e le promesse ascoltate in questi mesi. “L’azienda si è presa gioco del Governo italiano – dice un lavoratore che mantiene però la speranza che si possa trovare una soluzione per scongiurare la chiusura – se chiude la fabbrica ...

Napoli - lavoratori Whirlpool in corteo : 10.39 corteo dei lavoratori Whirlpool di Napoli, dallo stabilimento di via Argine a piazza Garibaldi. "Non accettiamo riconversioni", dicono gli operai, che si appellano al premier Conte in vista del tavolo con l'azienda previsto per il prossimo martedì. I lavoratori chiedono a Conte di far "rispettare il piano, le leggi italiane e la Costituzione. La Whirlpool non può strappare un accordo ad un tavolo ministeriale e scendere a compromessi con ...

Operai Whirlpool in corteo - tavolo il 9 : 15.14 corteo e presidio davanti al Mise dei lavoratori di Whirlpool Napoli. Apre il corteo il 'funerale della lavatrice': 4 lavoratori portano una lavatrice con sopra una croce. In piazza contro la cessione della fabbrica campana i leader Fiom Fim Uilm e il segretario della Cgil Landini. Il ministro dello Sviluppo economico Patuanelli ha annunciato ai sindacati presenti al Mise che mercoledì è stato convocato a Palazzo Chigi un incontro su ...

Whirlpool - lavoratori in piazza a Roma : in corteo il "funerale della lavatrice" : Sciopero e manifestazione per dire no alla cessione dello stabilimento di via Argine, in testa al corte Maurizio Landini: "Il governo agisca". Patuanelli annuncia un incontro a Palazzo Chigi

Napoli - operai Whirlpool in corteo al consolato americano : “Conte e Di Maio parlino con Trump” : operai della Whirlpool in corteo oggi a Napoli. I lavoratori del sito industriale di Napoli est temono per il loro futuro occupazionale, in seguito alla decisione dei vertici di cedere la fabbrica a una azienda svizzera. Gli operai si sono dati appuntamento alla fermata della metro di Mergellina, a Napoli, e hanno percorso le strada fino a raggiungere la sede del consolato americano. I manifestanti hanno indossato tutti una t-shirt con la ...

Napoli - in corteo operai di Whirlpool : 11.15 I lavoratori Whirlpool di Napoli stanno manifestando nel capoluogo campano a difesa del loro posto di lavoro,dopo la decisione dell'azienda di cedere la fabbrica a una impresa svizzera. Il corteo,partito da piazza Mancini, si chiuderà davanti alMunicipio. Tra i cori:"Di Maio, dove sei?", Con i manifestanti ache una delegazione dei 471navigator della Campania che attendono la firma della Regione sulla convenzione con ...

Whirlpool - rivolta dei lavoratori stabilimento di Napoli : corteo in strada - bloccata la A3 : Scoppia la protesta da parte deglioperai della Whirlpool di Napoli, dopo la riunione alMise di Roma dove l'azienda ha annunciato la cessione del ramod'azienda. I lavoratori sono scesi in piazza dopo l'assemblea chesi e' svolta davanti ai cancelli della fabbrica ormai chiusa