MotoGP in tv - GP Malesia 2019 : come vederlo su TV8 e Sky. Orari e programma : diretta - differite e streaming : Il Motomondiale 2019 saluta Phillip Island e sbarca a Sepang per il 18esimo e penultimo appuntamento del campionato. Si disputerà, infatti, il Gran Premio della Malesia, per tre gare che, come sempre, si annunciano molto interessanti, anche se in MotoGP tutto è già ampiamente concluso con il titolo finito nelle mani di Marc Marquez. IN TV — Il fine settimana del Gran Premio di Malesia 2019 del Motomondiale sarà trasmesso in esclusiva ...

Maverick Viñales MotoGP - GP Malesia 2019 : “In Australia siamo stati molto competitivi - pronti a combattere anche a Sepang” : C’è sicuramente grande amarezza ma altrettanta consapevolezza di aver raggiunto finalmente una solidità importante nelle parole di Maverick Viñales a due giorni dall’inizio del weekend del Gran Premio della Malesia 2019. Lo spagnolo della Yamaha è reduce da un fine settimana di Phillip Island molto incoraggiante dal punto di vista delle prestazioni, anche se chiaramente lo “zero” messo a referto in classifica pesa ...

Danilo Petrucci MotoGP - GP Malesia 2019 : “La caviglia mi fa molto male - spero di poter gareggiare normalmente a Sepang” : Il Gran Premio d’Australia potrebbe aver compromesso definitivamente le speranze di Danilo Petrucci di strappare a fine stagione la terza posizione nel Mondiale MotoGP 2019 alle spalle di Marc Marquez e Andrea Dovizioso. Il pilota umbro della Ducati ufficiale, attualmente quinto in campionato a due gare dalla fine, ha rimediato a Phillip Island il primo “zero” dell’anno con una caduta molto spettacolare avvenuta nel corso del ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Malesia 2019 : “A Sepang abbiamo fatto i test invernali quindi sarò avvantaggiato” : Tra due giorni si torna in pista con il Motomondiale che fa tappa a Sepang per il Gran Premio della Malesia 2019, penultimo round stagionale e ultimo atto del massacrante trittico asiatico di fine campionato. Dopo il passaggio a vuoto di Phillip Island in cui Fabio Quartararo si è ritirato e Franco Morbidelli si è dovuto accontentare di una pessima undicesima piazza, la Yamaha Petronas è pronta per tornare ad occupare le posizioni di vertice su ...

MotoGP – Meregalli confida nei suoi piloti : “ecco come Vinales e Rossi arrivano in Malesia” : Maio Meregalli analizza il Gp della Malesia e le condizioni dei suoi piloti: le parole del team director Yamaha alla vigilia della gara di Sepang Si disputa domenica l’ultimo round del trittico asiatico di MotoGp: i piloti sono pronti per sfidarsi sul circuito di Sepang. arrivano in Malesia carichi e motivati, nonostante un weekend non troppo positivo in Australia, i piloti della Yamaha. Sempre supportati dal team, Vinales e Rossi ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Malesia 2019 : “L’anno scorso sono andato forte - sarà una gara impegnativa” : Valentino Rossi sta attraversando uno dei momenti più complicati della sua carriera, gli ultimi risultati del Dottore non sono stati all’altezza della sua fama ed è sempre stato lontano dai compagni di marca Maverick Vinales e Fabio Quartararo che hanno lottato per le posizioni di vertice negli ultimi appuntamenti. Il centauro di Tavullia è reduce dal mesto ottavo posto nel GP d’Australia e spera di dare una chiara inversione di ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Malesia 2019 : “Sepang è la mia pista preferita - saremo competitivi” : Andrea Dovizioso ha ormai blindato il secondo posto nella classifica del Mondiale MotoGP alle spalle di Marc Marquez, il forlivese chiuderà in piazza d’onore per il terzo anno consecutivo ma è il massimo obiettivo a cui si può aspirare vista la caratura del fenomeno spagnolo. L’alfiere della Ducati, in stagione capace di vincere due gare (Qatar e Austria), è reduce dal poco soddisfacente settimo posto in Australia ma guarda con ...

MotoGP – Le abitudini non cambiano : Francesca Sofia Novello raggiunge il suo Valentino Rossi - cena con vista anche in Malesia [FOTO e VIDEO] : Franceca Sofia Novello in Malesia per supportare Valentino Rossi: la bella modella al fianco del Dottore per il penultimo round della stagione E’ tutto pronto per l’ultimo round del Trittico Asiatico, valido per il penultimo appuntamento della stagione 2019 di MotoGp. I piloti si sfideranno sul circuito di Sepang per una nuova sfida appassionante. Per il Gp della Malesia, Valentino Rossi ha voluto con sè la sua Francesca Sofia ...

MotoGP - Jorge Lorenzo : “In Malesia dovrei andare meglio. Io e il mio team abbiamo idee sul set-up della Honda” : Jorge Lorenzo e il minuto di distacco. Una prestazione davvero negativa quella del maiorchino a Phillip Island (Australia), sede del 17° round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sulla pista oceanica, che ha visto il trionfo del già campione del mondo Marc Marquez, Jorge (16°) ha rimediato un distacco molto pesante dal team-mate, a rappresentazione di tutte le sue difficoltà nell’adattamento alla Honda. Del resto, i 352 punti di differenza tra i ...

