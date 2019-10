Il Pil in lieve crescita nel terzo trimestre | l' occupazione cala | in tre mesi 60 mila

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 31 ottobre 2019) La variazione acquisita del Pil per il 2019 è pari a +0,2%. Lo rileva l’Istat diffondendo la stima preliminare, dando conto dellache si avrebbe a fine anno se l’ultimopresentasse un Pil fermo in termini congiunturali.Laacquisita in quest’ultimoè migliorata rispetto al secondo, salendo dallo 0,1% allo 0,2%.“Neldel 2019 il Pil registra per il quartoconsecutivo una dinamica congiunturale debolmente positiva (stabilmente pari allo 0,1%), che porta a un incremento dello 0,3% in termini tendenziali e ad unaacquisita per il 2019 pari allo 0,2%. I dati più recenti confermano quindi la persistenza di un quadro di sostanziale stagnazione dell’economia italiana dall’inizio del 2018”. Lo scrive l’Istat nel commento al dato preliminare sul ...

